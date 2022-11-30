Computer und Internet

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Symbolbild KO

Von KI bis Social Media

Künstliche Intelligenz, Facebook, Youtube oder TikTok - gewollt oder nicht, sie bestimmen unser Leben mit.

Wissen -

Macht uns KI im Alltag dümmer?

NANO vom 20. Oktober: KI schreibt, recherchiert, argumentiert. Was passiert mit unserem Gehirn, wenn wir das Denken immer mehr auslagern? Droht ein Verlust unserer geistigen Fähigkeiten?

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NANO

Wie sicher?

Künstliche Intelligenz - Chancen und Risiken

Eric Mayer und die KI

Social-Media-Verbot

Dokus

Zeitgeschichte

Wissen -

KI enthüllt Namen von Holocaust‑Opfern

NANO vom 27. Januar: Millionen Dokumente, unzählige Schicksale: Die KI von Yad Vashem wertet historische Dokumente aus und hilft, bislang unbekannte Opfer der Shoah zu identifizieren.

Sendungsbereich:
NANO

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