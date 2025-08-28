Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO Doku
  4. ICH gegen die KI – Wer ist der bessere Mensch?
An der Technischen Universität Darmstadt begegnet Eric Mayer einem humanoiden, KI-gestützten Roboter, der Gewichte heben, Treppen steigen und auf unebenen Flächen gehen kann. Der Roboter hört auf den Namen “HAINER” – weltweit gibt es nur fünf dieser TALOS-Roboter.

Wissen

NANO Doku: Ich gegen die KI – Wer ist der bessere Mensch?

KI drängt mit Wucht in unser Leben: Sie versteht Sprache, erkennt Emotionen, trifft Entscheidungen. Reporter Eric Mayer testet, wie gut sie dabei schon ist - im direkten Vergleich, beim Training mit humanoiden Robotern und in überraschenden Alltagssituationen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Großbritannien 2025
Datum:
Sendetermin
28.08.2025
20:15 - 21:00 Uhr

Mehr

teaser nano doku mit logo

NANO Doku

KI erobert unseren Alltag: Die Zukunft der Technologie

Humanoide Roboter: KI, die lernt und handelt

An der Technischen Universität Darmstadt trifft Eric Mayer auf einen humanoiden Roboter, der mithilfe von KI laufen, greifen und sogar lernen kann. Ziel ist es, Maschinen zu entwickeln, die sich in der menschlichen Welt nicht nur zurechtfinden, sondern auch sinnvoll mit uns interagieren können. Die Robotik-Experten der TU, angeführt von Jan Peters, zeigen, wie diese Vision Wirklichkeit wird.

Mensch vs. KI: Wer erkennt Emotionen besser?

Am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin tritt Eric Mayer in ein emotionales Duell gegen eine Künstliche Intelligenz: Wer erkennt menschliche Gefühle treffsicherer? In einem spannenden Test wird die Fähigkeit der KI, Emotionen zu erkennen, auf die Probe gestellt. Kann die Maschine den Menschen in der emotionalen Intelligenz wirklich übertreffen?

KI als Coach - Emotionen erkennen und verstehen

Am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken wird Eric Mayer in einem virtuellen Szenario emotional herausgefordert – und dann von einer KI gecoacht. Kann Künstliche Intelligenz dabei helfen, unsere eigenen Emotionen besser zu erkennen und zu verstehen? Ein faszinierender Test, der aufzeigt, wie KI uns in der emotionalen Selbstreflexion unterstützen könnte.

KI im Gesundheitswesen: Technik, die Menschlichkeit zurückbringt

Im Klinikum Frankfurt (Oder) trifft Eric Mayer auf einen kleinen, rollenden Helfer, dessen Mission es ist, Menschlichkeit in den hektischen Krankenhausalltag zu bringen. Die KI soll hier nicht Technik als Ersatz für den Menschen bringen, sondern vielmehr die menschliche Nähe und Fürsorge zurückbringen – in einem Umfeld, das oft von Zeitdruck und Effizienz geprägt ist.

Die Zukunft der KI - und was macht und Menschen aus

Was passiert, wenn Maschinen anfangen, menschliche Eigenschaften zu imitieren oder sogar zu perfektionieren? Und wie beeinflusst dies unser Verhältnis zu den Maschinen? „ICH gegen die KI“ ist ein Selbstversuch, der zwischen Technik und Menschlichkeit mit offenem Ausgang experimentiert. Der Versuch, die Grenzen zwischen Mensch und Maschine zu verschieben, wird zu einer tiefgehenden Frage: Was macht uns Menschen aus?

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.