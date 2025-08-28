Wissen
NANO Doku: Ich gegen die KI – Wer ist der bessere Mensch?
KI drängt mit Wucht in unser Leben: Sie versteht Sprache, erkennt Emotionen, trifft Entscheidungen. Reporter Eric Mayer testet, wie gut sie dabei schon ist - im direkten Vergleich, beim Training mit humanoiden Robotern und in überraschenden Alltagssituationen.
- Deutschland , Großbritannien 2025
- 28.08.2025
- 20:15 - 21:00 Uhr
KI erobert unseren Alltag: Die Zukunft der Technologie
Humanoide Roboter: KI, die lernt und handelt
An der Technischen Universität Darmstadt trifft Eric Mayer auf einen humanoiden Roboter, der mithilfe von KI laufen, greifen und sogar lernen kann. Ziel ist es, Maschinen zu entwickeln, die sich in der menschlichen Welt nicht nur zurechtfinden, sondern auch sinnvoll mit uns interagieren können. Die Robotik-Experten der TU, angeführt von Jan Peters, zeigen, wie diese Vision Wirklichkeit wird.
Mensch vs. KI: Wer erkennt Emotionen besser?
Am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin tritt Eric Mayer in ein emotionales Duell gegen eine Künstliche Intelligenz: Wer erkennt menschliche Gefühle treffsicherer? In einem spannenden Test wird die Fähigkeit der KI, Emotionen zu erkennen, auf die Probe gestellt. Kann die Maschine den Menschen in der emotionalen Intelligenz wirklich übertreffen?
KI als Coach - Emotionen erkennen und verstehen
Am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken wird Eric Mayer in einem virtuellen Szenario emotional herausgefordert – und dann von einer KI gecoacht. Kann Künstliche Intelligenz dabei helfen, unsere eigenen Emotionen besser zu erkennen und zu verstehen? Ein faszinierender Test, der aufzeigt, wie KI uns in der emotionalen Selbstreflexion unterstützen könnte.
KI im Gesundheitswesen: Technik, die Menschlichkeit zurückbringt
Im Klinikum Frankfurt (Oder) trifft Eric Mayer auf einen kleinen, rollenden Helfer, dessen Mission es ist, Menschlichkeit in den hektischen Krankenhausalltag zu bringen. Die KI soll hier nicht Technik als Ersatz für den Menschen bringen, sondern vielmehr die menschliche Nähe und Fürsorge zurückbringen – in einem Umfeld, das oft von Zeitdruck und Effizienz geprägt ist.
Die Zukunft der KI - und was macht und Menschen aus
Was passiert, wenn Maschinen anfangen, menschliche Eigenschaften zu imitieren oder sogar zu perfektionieren? Und wie beeinflusst dies unser Verhältnis zu den Maschinen? „ICH gegen die KI“ ist ein Selbstversuch, der zwischen Technik und Menschlichkeit mit offenem Ausgang experimentiert. Der Versuch, die Grenzen zwischen Mensch und Maschine zu verschieben, wird zu einer tiefgehenden Frage: Was macht uns Menschen aus?