Mini-Roboter im Bienenstock: KI enthüllt Geheimnisse der Koniginnen

Was im Inneren eines Bienenstocks passiert, ist weitgehend unbekannt. Grazer Forscher ändern das nun mit Hightech: Minibots sollen künftig direkt im Bienenstock leben, die Königin füttern und das Volk vor Krankheiten schützen. Ein ungewöhnlicher Plan für unverzichtbare Helfer.

Was passiert im Inneren eines Bienenstocks?

Wissenschaftler der Universität Graz untersuchen das geheime Leben im Bienenstock mithilfe moderner Technik wie Infrarotkameras und Künstlicher Intelligenz. So wollen sie das Verhalten der Bienen genau verstehen, um ihre Gesundheit zu fördern und die Bestäubung zu sichern.

Wie funktioniert das Projekt "RoboRoyale“?

Das Projekt "RoboRoyale“ setzt Roboter ein, die mit den Bienen im Bienenstock interagieren. Diese Technologie hilft, wichtige Daten zu sammeln, wie die Bewegungen der Bienenkönigin oder die Verteilung von Brut und Honig. Ziel ist es, das Bienenvolk besser zu schützen.

Warum sind gesunde Bienen wichtig für uns?

Bienen sind essenziell für unsere Ernährung, da sie viele Pflanzen bestäuben. Das Forschungsteam will durch ihre Arbeit verstehen, wie man Bienen besser schützen kann, etwa vor der Varroamilbe. Gesunde Bienen bedeuten stabilere Ökosysteme und sichere Ernten für die Zukunft.

