Die KI‑Modelle Claude Mythos und Claude Fable 5 des US‑Unternehmens Anthropic sorgen weltweit für Diskussionen. In Tests der US‑Regierung identifizierte Claude Mythos 5 bislang unentdeckte Schwachstellen in fremder Software – eine Fähigkeit, die sowohl zur Abwehr als auch für Cyberangriffe genutzt werden kann. Claude Fable 5, die öffentliche Version mit identischem Modellkern, sollte solche Risiken durch zusätzliche Sicherheitsfilter begrenzen. Aus Sorge vor nationalen Sicherheitsrisiken, ausgelöst durch einen entdeckten Jailbreak zur Umgehung der Fable‑5‑Schutzmechanismen, erließ die US‑Regierung eine Exportkontrolldirektive, die den Zugang für alle Nicht‑US‑Staatsbürger weltweit untersagte. Anthropic schaltete daraufhin die Modelle weltweit ab – auch in den USA, da eine technische Filterung nach Staatsangehörigkeit kurzfristig nicht möglich war. Der Fall verdeutlicht die enge Verknüpfung von KI mit Fragen der Sicherheit, Regulierung und geopolitischer Macht – und die Abhängigkeit Europas von US‑Technologie.