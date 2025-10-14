Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Apertus: Offene KI-Alternative zu ChatGPT und DeepSeek
Apertus ist ein offenes KI-Modell aus der Schweiz. Es stärkt Europas digitale Unabhängigkeit und setzt auf Transparenz, Sprachvielfalt und regionale Werte.

Wissen

Schweizer KI-Offensive: Apertus als europäische Antwort auf ChatGPT?

Apertus ist das Open-Source-KI-Modell, das Europa im KI-Rennen voranbringen soll. Mit über 1000 Sprachen und transparenter Entwicklung will die Schweiz damit den globalen KI-Riesen Konkurrenz machen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
14.10.2025
18:30 - 19:00 Uhr

Mehr

teaser nano

NANO

NANO vom 14. Oktober 2025

Sprachmodell Apertus aus der Schweiz?

In Europa werden zunehmend eigene KI-Sprachmodelle entwickelt, um die Abhängigkeit von Anbietern aus den USA und China zu verringern. Das neuste Modell kommt aus der Schweiz und heißt "Apertus“, Es zeichnet sich durch Offenheit, Mehrsprachigkeit und hohe Datenschutz- sowie Ethikstandards aus. So leistungsstark wie ChatGPT ist es aber noch lange nicht. Der Fokus in Europa liegt eher auf spezialisierten, verlässlichen Anwendungen, die dem europäischen Rechtsrahmen entsprechen.

Weltweites Waldziel in Gefahr

2024 gingen weltweit rund acht Millionen Hektar tropischer Wald verloren, was das Ziel, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen, gefährdet. In Brasilien werden Wälder vor allem für Vieh und Plantagen gerodet, auch für den Export nach Europa. Die EU will Unternehmen verpflichten, nachzuweisen, dass ihre Produkte ohne Waldzerstörung hergestellt wurden. Die Umsetzung der Verordnung verzögert sich jedoch, was Umweltorganisationen kritisieren, da so weiterhin große Waldflächen verloren gehen. Forscher betonen, dass statt neuer Rodungen vorhandene Flächen besser genutzt werden könnten.

Mit Gesprächsgast: Peer Cyriacks, WWF Deutschland, Programmleiter Wald

Ausbreitung der Quaggamuscheln

Mit rasender Geschwindigkeit breitet sich die Quagga-Muschel im Chiemsee aus. Ursprünglich stammt die Muschel aus den Zuflüssen des schwarzen Meeres und dem kaspischen Meer. Anfang dieses Jahres war sie im Chiemsee noch äußerst selten, inzwischen überwuchert sie große Bereiche des Sees. Die Geschwindigkeit ihrer Ausbreitung hat sowohl Anwohner als auch Wissenschaftler überrascht.

Vagusnerv-Stimulation bei Depression

Das autonome Nervensystem steuert unbewusst, wie Körper und Psyche auf Stress oder Entspannung reagieren. Dabei wirken zwei Hauptsysteme: der Sympathikus, der bei Belastung Stressreaktionen auslöst, und der Parasympathikus, vor allem über den Vagusnerv, der für Entspannung sorgt. Bei chronischem Stress oder Depressionen gerät dieses System aus dem Gleichgewicht, der Vagusnerv ist dabei oft geschwächt. Eine Studie testet, ob elektrische Reize am Ohr den Vagusnerv aktivieren und so Körper und Psyche wieder ins Gleichgewicht bringen können.

Wissen -

Vagusnerv-Stimulation: Hilfe gegen Depressionen

Das autonome Nervensystem reguliert, wie Körper und Psyche auf Situationen reagieren. Dabei spielt der Vagusnerv eine zentrale Rolle. Neue Therapieansätze machen sich dies zunutze.

Sendungsbereich:
NANO

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.