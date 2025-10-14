Wissen
Schweizer KI-Offensive: Apertus als europäische Antwort auf ChatGPT?
Apertus ist das Open-Source-KI-Modell, das Europa im KI-Rennen voranbringen soll. Mit über 1000 Sprachen und transparenter Entwicklung will die Schweiz damit den globalen KI-Riesen Konkurrenz machen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 14.10.2025
- 18:30 - 19:00 Uhr
NANO vom 14. Oktober 2025
Sprachmodell Apertus aus der Schweiz?
In Europa werden zunehmend eigene KI-Sprachmodelle entwickelt, um die Abhängigkeit von Anbietern aus den USA und China zu verringern. Das neuste Modell kommt aus der Schweiz und heißt "Apertus“, Es zeichnet sich durch Offenheit, Mehrsprachigkeit und hohe Datenschutz- sowie Ethikstandards aus. So leistungsstark wie ChatGPT ist es aber noch lange nicht. Der Fokus in Europa liegt eher auf spezialisierten, verlässlichen Anwendungen, die dem europäischen Rechtsrahmen entsprechen.
Weltweites Waldziel in Gefahr
2024 gingen weltweit rund acht Millionen Hektar tropischer Wald verloren, was das Ziel, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen, gefährdet. In Brasilien werden Wälder vor allem für Vieh und Plantagen gerodet, auch für den Export nach Europa. Die EU will Unternehmen verpflichten, nachzuweisen, dass ihre Produkte ohne Waldzerstörung hergestellt wurden. Die Umsetzung der Verordnung verzögert sich jedoch, was Umweltorganisationen kritisieren, da so weiterhin große Waldflächen verloren gehen. Forscher betonen, dass statt neuer Rodungen vorhandene Flächen besser genutzt werden könnten.
Mit Gesprächsgast: Peer Cyriacks, WWF Deutschland, Programmleiter Wald
Ausbreitung der Quaggamuscheln
Mit rasender Geschwindigkeit breitet sich die Quagga-Muschel im Chiemsee aus. Ursprünglich stammt die Muschel aus den Zuflüssen des schwarzen Meeres und dem kaspischen Meer. Anfang dieses Jahres war sie im Chiemsee noch äußerst selten, inzwischen überwuchert sie große Bereiche des Sees. Die Geschwindigkeit ihrer Ausbreitung hat sowohl Anwohner als auch Wissenschaftler überrascht.
Vagusnerv-Stimulation bei Depression
Das autonome Nervensystem steuert unbewusst, wie Körper und Psyche auf Stress oder Entspannung reagieren. Dabei wirken zwei Hauptsysteme: der Sympathikus, der bei Belastung Stressreaktionen auslöst, und der Parasympathikus, vor allem über den Vagusnerv, der für Entspannung sorgt. Bei chronischem Stress oder Depressionen gerät dieses System aus dem Gleichgewicht, der Vagusnerv ist dabei oft geschwächt. Eine Studie testet, ob elektrische Reize am Ohr den Vagusnerv aktivieren und so Körper und Psyche wieder ins Gleichgewicht bringen können.