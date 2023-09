Die deutsche Informatikerin Cordelia Schmid vom National Institute for Research in Digital Science and Technology in Paris erhält den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft 2023. Sie wird für ihre Forschung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz ausgezeichnet. Die Wissenschaftlerin entwickelte Verfahren, die Computern das inhaltliche Verstehen von Bildern ermöglichen. Dank ihrer Algorithmen kann KI in Datenbanken mit Millionen Bildern in Sekundenbruchteilen Motive und Objekte auffinden.