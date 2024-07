In den Kriegen in der Ukraine und in Gaza werden bereits KI-gesteuerte Drohnen eingesetzt, die nur per Algorithmus ihr Ziel ansteuern und vernichten. In der Waffenindustrie hat der Wettlauf um die besten KI-gestützten Waffensysteme längst begonnen. Das zeigte die Branche auch auf der Eurosatory in Paris, einer der größten und einflussreichsten Waffenmessen der Welt.