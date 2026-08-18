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Service & Hilfe

3sat auf einen Blick

Die vier öffentlich-rechtlichen Fernsehsender im deutschen Sprachraum, ZDF, ORF, SRF und ARD, gestalten gemeinsam ein Programm: 3sat.

Name

  • 3sat / Satellitenfernsehen des deutschen Sprachraums
  • ZDF – ORF – SRG – ARD


Status
öffentlich-rechtlich

Kennzeichen
Einziges Gemeinschaftsprogramm des deutschen Sprachraums, Vollprogramm mit kulturellem Schwerpunkt, keine Werbung.

Anschrift
Zweites Deutsches Fernsehen
ZDF/3sat
55100 Mainz
E-Mail: presse@3sat.de
Internet: www.3sat.de


Leitung 3sat
Dr. Nadine Bilke
Programmdirektorin, ZDF

Björn Wilhelm
Stellvertretender Vorsitzender der 3sat-Geschäftsleitung
Programmdirektor Kultur, ARD-Koordinator 3sat

Natalie Müller-Elmau
Koordinatorin 3sat

Marco Otto
Leiter ARD-Koordination 3sat
Leiter PB Programm-/Channelmanagement Video BR

Peter Schöber
Leiter Koordination Kulturprogramme ORF
Programm Geschäftsführer ORF III

Ursula Schirlbauer
ORF-Koordinatorin 3sat
Redaktionsleiterin ORF/3sat

Susanne Wille
SRG-Generaldirektorin

Antonia Seifert
Leiterin Kultur, Gesellschaft & Wissen SRF

Nicole Pallecchi
Leiterin 3sat SRF


Gründung

  • 13. Juli 1984 durch ZDF, ORF und SRG, 8. Juli 1993 Beitritt der ARD


Sendestart

  • 1. Dezember 1984 durch ZDF, ORF und SRG,
  • seit 1. Dezember 1993 mit der ARD


Intendiertes Sendegebiet

  • Deutschland
  • Österreich
  • Schweiz


Programmanteile der 3sat-Partner
ZDF 32,5%, ORF 25%, SRG 10%, ARD 32,5%

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