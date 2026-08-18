Service & Hilfe
3sat auf einen Blick
Die vier öffentlich-rechtlichen Fernsehsender im deutschen Sprachraum, ZDF, ORF, SRF und ARD, gestalten gemeinsam ein Programm: 3sat.
Name
- 3sat / Satellitenfernsehen des deutschen Sprachraums
- ZDF – ORF – SRG – ARD
Status
öffentlich-rechtlich
Kennzeichen
Einziges Gemeinschaftsprogramm des deutschen Sprachraums, Vollprogramm mit kulturellem Schwerpunkt, keine Werbung.
Anschrift
Zweites Deutsches Fernsehen
ZDF/3sat
55100 Mainz
E-Mail: presse@3sat.de
Internet: www.3sat.de
Leitung 3sat
Dr. Nadine Bilke
Programmdirektorin, ZDF
Björn Wilhelm
Stellvertretender Vorsitzender der 3sat-Geschäftsleitung
Programmdirektor Kultur, ARD-Koordinator 3sat
Natalie Müller-Elmau
Koordinatorin 3sat
Marco Otto
Leiter ARD-Koordination 3sat
Leiter PB Programm-/Channelmanagement Video BR
Peter Schöber
Leiter Koordination Kulturprogramme ORF
Programm Geschäftsführer ORF III
Ursula Schirlbauer
ORF-Koordinatorin 3sat
Redaktionsleiterin ORF/3sat
Susanne Wille
SRG-Generaldirektorin
Antonia Seifert
Leiterin Kultur, Gesellschaft & Wissen SRF
Nicole Pallecchi
Leiterin 3sat SRF
Gründung
- 13. Juli 1984 durch ZDF, ORF und SRG, 8. Juli 1993 Beitritt der ARD
Sendestart
- 1. Dezember 1984 durch ZDF, ORF und SRG,
- seit 1. Dezember 1993 mit der ARD
Intendiertes Sendegebiet
- Deutschland
- Österreich
- Schweiz
Programmanteile der 3sat-Partner
ZDF 32,5%, ORF 25%, SRG 10%, ARD 32,5%