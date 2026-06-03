Sie stecken in jedem Smartphone, jedem Flugzeug und jedem E-Auto: Ohne seltene Erden würde der Alltag der meisten von uns sehr anders aussehen. China baut 70 Prozent davon ab und verarbeitet sogar 90 Prozent. Deutschland deckt zwei Drittel seines Bedarfs seltener Erden aus China. Der Westen hat das jahrelang gerne so hingenommen, weil der Abbau teuer und auch schmutzig ist. So schmutzig, dass selbst China mittlerweile auf alternative Lösungen umsteigt. Korrespondent Jörg Endriß nimmt uns auf der Suche nach dem Abbau der seltenen Erden auf eine hindernisreiche Undercover-Reise mit, die an einem unerwarteten Ort endet.