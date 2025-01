Dass Berufe teilweise oder sogar ganz von Maschinen übernommen werden, passiert bereits seit der Industrialisierung. Doch im Unterschied zu den Maschinen der industriellen Revolution, die die menschliche durch physische Kraft ersetzt haben, wird die KI auch kreative, kognitive Aufgaben übernehmen können. "Wir stehen am Beginn des zweiten Maschinenzeitalters", so Prof. Dr. Christian Kellermann von der University of Labour in Frankfurt am Main. Eric Mayer spricht mit dem Experten für Arbeit und Digitalisierung darüber, welche Branchen am stärksten davon betroffen sein werden, welche Tätigkeiten konkret von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden können – und warum ein Großteil der Bevölkerung vom Einsatz einer KI profitieren wird.