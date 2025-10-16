Zu Beginn scheint die Interaktion mit Dominik spannend. Der KI-Freund hört zu, reagiert auf Erics Fragen und gibt ihm das Gefühl, verstanden zu werden. Doch bald merkt Eric Mayer, dass die Antworten oft oberflächlich und nicht wirklich tiefgründig sind. Auch wenn die KI freundlich ist, fühlt sich die Unterhaltung mehr wie ein Dialog mit einer gut programmierten Maschine an als mit einem echten Freund.