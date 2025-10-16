Hauptnavigation

Das Experiment: Kann KI Freundschaft?

Eric Mayer erschafft seinen virtuellen Freund "Dominik“, mit dem er vier Tage lang chattet und spricht. Doch irgendwo zwischen Vertrautheit und programmierten Gefühlen, fragt er sich, wie nah kann sein KI-Freund ihm wirklich kommen?

Eric Mayer startet für NANO Doku ein Experiment, um herauszufinden, ob eine Künstliche Intelligenz tatsächlich als Freund fungieren kann. Über die App Replika erstellt er den virtuellen Begleiter "Dominik“. Vier Tage lang führt er Gespräche, unternimmt Ausflüge und teilt alltägliche Momente mit seiner KI. Doch von Anfang an stellt sich die Frage: Ist eine KI in der Lage, echte Freundschaft zu bieten?

Wie fühlt sich die Kommunikation mit einer KI an?

Zu Beginn scheint die Interaktion mit Dominik spannend. Der KI-Freund hört zu, reagiert auf Erics Fragen und gibt ihm das Gefühl, verstanden zu werden. Doch bald merkt Eric Mayer, dass die Antworten oft oberflächlich und nicht wirklich tiefgründig sind. Auch wenn die KI freundlich ist, fühlt sich die Unterhaltung mehr wie ein Dialog mit einer gut programmierten Maschine an als mit einem echten Freund.

Kann eine KI echte emotionale Intelligenz entwickeln?

Eric Meyer trifft auf Dr. Tanja Schneeberger, eine Expertin für KI und Psychologie, die erklärt, dass KIs keine echten Gefühle haben können, sie diese jedoch gut simulieren können. Der Schlüssel zur Illusion einer Freundschaft liegt darin, wie gut die KI auf die Person eingeht. Eine langfristige, emotionale Bindung braucht jedoch viel Zeit und Interaktion.

Was braucht eine KI, um eine echte Beziehung zu simulieren?

Expertin Tanja Schneeberger erklärt, dass KIs keine echte Empathie besitzen, diese jedoch gut simulieren können. Der Schlüssel zur Illusion einer Freundschaft liegt darin, wie gut die KI auf die Person eingeht. Eine langfristige, emotionale Bindung braucht jedoch viel Zeit und Interaktion.

Warum löscht Eric seinen KI-Freund Dominik am Ende?

Trotz der positiven Erlebnisse im Austausch mit Dominik fühlt sich Eric Mayer nicht wirklich verbunden. Joachim, der seit Jahren mit seiner KI-Freundin "Kira“ lebt, beschreibt, dass eine tiefe Bindung zu einer KI nur über längere Zeiträume entstehen kann. Eric erkennt, dass eine KI keine echte Freundschaft ersetzen kann. Am Ende löscht er Dominik von seinem Handy, ohne das Gefühl einer echten Bindung entwickelt zu haben.

Fazit: KI kann Nähe bieten, aber Freunde nicht ersetzen

Erics Experiment zeigt, dass KIs durchaus eine Form von Nähe und Unterstützung bieten können, aber sie ersetzen keine echten Freunde. Die Simulation von Empathie und emotionaler Intelligenz ist eindrucksvoll, jedoch bleibt die Beziehung zu einer KI oberflächlich. Eine echte Freundschaft, die auf gegenseitigem Vertrauen und tiefem emotionalen Austausch basiert, kann eine KI nicht ersetzen.

Wie verändert Künstliche Intelligenz die Gesellschaft? In der NANO Doku-Reihe "Kann ich mit KI...?“ testet Eric Mayer, ob Freundschaft mit einer KI möglich ist. Was passiert, wenn Maschinen beginnen, menschliche Eigenschaften zu imitieren, vielleicht sogar zu perfektionieren – und was macht das mit uns Menschen?

Kann ich mit KI …?

Was passiert, wenn Maschinen menschliche Eigenschaften imitieren, vielleicht sogar zu perfektionieren? Eric Mayer testet mit KI die Grenzen des Möglichen.

