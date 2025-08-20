Obwohl Roboter noch keine fertigen Haushaltshelfer sind, zeigt die Kombination aus Simulation, Nachahmung und Sprachverständnis großes Potenzial für die Zukunft. Virale Videos vermitteln eine Zukunft, die noch nicht Realität ist, doch die rasante Entwicklung deutet auf eine Welt hin, in der Maschinen nicht nur unsere Umgebung bevölkern, sondern auch aktiv mitgestalten. Die zentrale Frage wird sein, wie diese Roboter unser Zusammenleben und unsere Gesellschaft verändern werden.