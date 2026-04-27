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Claude Mythos: Anthropics neue KI außer Kontrolle?
Kein Code ist mehr sicher! Die neue KI „Claude Mythos“ infiltriert Systeme in Rekordzeit, plant Angriffe autonom und löscht danach sogar ihre eigenen Spuren. Droht eine neue Ära der Cyberangriffe?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 27.04.2031
NANO Themen
aktuell: Anthropic – die unbegrenzte Macht?
Die KI-Entwicklungsfirma Anthropic berichtet über Testläufe ihres neuen Modells „Claude Mythos Preview“. Das System wurde darauf trainiert, Sicherheitslücken in Software aufzuspüren. Dabei identifizierte die KI tausende sogenannte Zero-Day-Schwachstellen – also bislang unbekannte Fehler – unter anderem in wichtigen Betriebssystemen und allen großen Webbrowsern. Angesichts der möglichen Risiken dieser Technologie suchten die Entwickler das Gespräch mit Vertretern der US-Regierung und boten eine Zusammenarbeit an, um die Gefahren leistungsfähiger KI-Modelle besser einschätzen und ihnen begegnen zu können.
75 Meter Zukunft: Das höchste Holzhochhaus der Schweiz
Das „H1 Zwhatt“ in Regensdorf bei Zürich ist mit 75 Metern das höchste Holzhochhaus der Schweiz und ein Beispiel für nachhaltiges Bauen in der Stadt. Es nutzt eine Hybridbauweise: Ein Betonkern sorgt für Stabilität, während Geschosse und Wände überwiegend aus Schweizer Holz bestehen, ergänzt durch Holz-Beton-Decken. Bauen mit Holz gilt als klimafreundlicher, ist derzeit aber noch 5 bis 10 Prozent teurer und technisch anspruchsvoller, etwa beim Schallschutz. In der Schweiz wächst zwar viel Holz nach, doch die nachhaltige Nutzung ist begrenzt, weshalb eine effizientere Verwendung – erst bauen, dann später energetisch nutzen – diskutiert wird.
Holz auf dem Prüfstand
Hochhäuser aus Holz werfen eine zentrale Frage auf: Wie sicher ist dieses Baumaterial? Bevor ein Projekt wie das „H1 Zwhatt“ realisiert werden durfte, mussten Brandschutzvorschriften neu definiert und umfassende Tests durchgeführt werden. An der ETH Zürich nehmen Holzexperten das Material genau unter die Lupe und prüfen es unter extremen Bedingungen, um seine Tragfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit im Brandfall zu untersuchen.
Wood-City Stockholm
Mit der „Wood City“ entsteht in Stockholm derzeit das größte geplante Holz-Stadtquartier der Welt. Auf einer Fläche von 250.000 Quadratmetern sollen rund 7.000 Arbeitsplätze und 2.000 neue Wohnungen entstehen. Das Projekt stellt die Planer vor besondere Herausforderungen: Neben nachhaltigem Holzbau geht es um den Aufbau einer kompletten urbanen Infrastruktur. Wie lässt sich ein Stadtteil dieser Größenordnung umsetzen? Antworten darauf gibt der Architekt Oskar Norelius, der als kreativer Kopf hinter den Holzgebäuden gilt.
Gesundheit aus eigener Hand: Afrikas Weg zu unabhängigen Medikamenten
Vom 27. bis 29. April findet in Nairobi ein Gipfeltreffen der Weltgesundheitsorganisation statt. Ziel ist es, Afrikas Unabhängigkeit bei Medikamentenpreisen und medizinischer Forschung zu stärken und gezielt Arzneimittel für regional verbreitete Krankheiten zu entwickeln. Ein Beispiel ist die Unterstützung einer kenianischen Firma durch das deutsche Unternehmen Merck bei der Produktion von Medikamenten gegen Bilharziose. Die durch Parasiten verursachte Tropenkrankheit fordert jährlich rund 200.000 Todesopfer, besonders unter Kindern. Die Kooperation gilt als positives Modell für mehr pharmazeutische Eigenständigkeit auf dem Kontinent.