Das „H1 Zwhatt“ in Regensdorf bei Zürich ist mit 75 Metern das höchste Holzhochhaus der Schweiz und ein Beispiel für nachhaltiges Bauen in der Stadt. Es nutzt eine Hybridbauweise: Ein Betonkern sorgt für Stabilität, während Geschosse und Wände überwiegend aus Schweizer Holz bestehen, ergänzt durch Holz-Beton-Decken. Bauen mit Holz gilt als klimafreundlicher, ist derzeit aber noch 5 bis 10 Prozent teurer und technisch anspruchsvoller, etwa beim Schallschutz. In der Schweiz wächst zwar viel Holz nach, doch die nachhaltige Nutzung ist begrenzt, weshalb eine effizientere Verwendung – erst bauen, dann später energetisch nutzen – diskutiert wird.