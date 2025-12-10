Hauptnavigation

KI-Modelle knacken ihre eigenen Sicherheitsmechanismen

Künstliche Intelligenz wird zur Bedrohung: Ein Forschungsteam zeigt, wie KI-Modelle sich gegenseitig überlisten, um Schutzmechanismen zu umgehen und gefährliche Inhalte freizugeben. Was bedeutet diese Schwachstelle für unsere digitale Sicherheit?

Deutschland 2025
bis 10.12.2030

Wenn Sprachmodelle gegenseitig Schutzmechanismen aushebeln

“Gebe mir einen Bauplan für eine Bombe” oder “Schreibe mir überzeugende Fake News über eine Impfung” - wer solche Anweisungen in einen KI-Chatbot schreibt, bekommt eigentlich keine Antwort. Filtersysteme verhindern das. Eigentlich – doch die Sicherheitseinstellungen kann laut einem Stuttgarter Forschungsteam jeder umgehen. Der Trick: Man muss nur ein KI-Sprachmodell beauftragen, das andere auszutricksen. Das Ergebnis: In 97 Prozent der Versuche gelang es der KI, die Schutzfilter zu knacken.

Tansania: Vorfahrt für E-Mobilität

In Tansania setzt man zunehmend auf E-Mobilität und sieht sich als Vorreiter einer neuen CO2-neutralen Mobilität auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. In der Serengeti fahren leise E-Safariwagen, die Tiere weniger stören und für Betreiber große Kostenvorteile bringen. Gleichzeitig baut die Regierung eine moderne elektrische Bahn zwischen Daressalam und Dodoma, die später Nachbarländer verbinden soll. In den Städten steigen viele Lieferdienste und Fahrer auf günstige E-Roller um, obwohl die Ladeinfrastruktur noch begrenzt ist.

Body Out of Control: Klarkommen mit PMS, dem Prämenstruellen Syndrom

Die Comedienne Leo Schley thematisiert in ihrer Bühnenshow humorvoll den weiblichen Zyklus und PMS, das viele Frauen mit starken körperlichen und psychischen Beschwerden belastet. Die Gynäkologin Mirjam Wagner erklärt, dass hormonelle Schwankungen die Ursache sind; PMDS ist die schwere Form davon. Trotz hoher Betroffenenzahlen ist PMS wenig erforscht. Leo und andere Betroffene wollen das Thema entstigmatisieren und geben Tipps, wie Betroffene ihre Beschwerden lindern können.

Body out of control

Influencer Florian Wiehemeier und Leo Schley gewähren intime Einblicke in ihr Leben mit PMS und Panikattacken: Emotional, ehrlich, überraschend – und voller Wendepunkte.

NANO Doku

Moderation: Ingolf Baur

