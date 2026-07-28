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Collage aus Theaterstücken, Ausstellungsmotiven, Konzerten

Kultur

Kultur -

Un-zumutbar?! - 50 Jahre Ingeborg-Bachmann-Preis

Im Süden Österreichs fliegen seit 50 Jahren allsommerlich durchaus die Fetzen - wegen Literatur. 17 Stunden wird live auf 3sat gelesen und kritisiert, seit nunmehr 37 Jahren.

Sendungsbereich:
Kulturdoku

Exklusiver Einblick in die geheimnisvolle Welt der Kunst-Fälscher.

Kultur

Der Showdown

Millionen Fake - Jagd auf die Kunstfälscher

Kultur

Der Graf und der Fälscher

Millionen Fake - Jagd auf die Kunstfälscher

Kultur

Die Spur der Fälschungen

Millionen Fake - Jagd auf die Kunstfälscher

Starke Stücke vom Theatertreffen 2026

Becoming Taylor Swift

Die Retro-Wellen in Film, Musik und Mode

Kunst für die Ewigkeit

Kultur

Raffael – Ideal der Renaissance

Kunst für die Ewigkeit

Kultur

Gustav Klimt und die Goldene Moderne

Kunst für die Ewigkeit

Kultur

Vincent van Gogh – Farbe und Gefühl

Kunst für die Ewigkeit

Kultur

Edward Hopper: Eine amerikanische Love-Story

Kunst für die Ewigkeit

Kultur

Jan Vermeer – Stille und Licht

Kunst für die Ewigkeit

"Control. Alt. Delete." - Auf den Spuren dreier Vordenker

Kultur

Ayn Rand

Control. Alt. Delete.

Kultur

René Girard

Control. Alt. Delete.

Kultur

Curtis Yarvin

Control. Alt. Delete.

Hinter der Bühne

Ikonen, Codes und Kommerz

Kultur

I want to break free

Queer Pop

Kultur

Pink Pony Club – Bubbles & Backlash

Queer Pop

Kultur

Fuck the Pain away - Alles ist möglich?

Queer Pop

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