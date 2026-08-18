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Collage von Petrischalen, eine Pipette, einer mikroskopische Aufnahme

Wissenschaft

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Sonnenfinsternis über Mallorca

Eine totale Sonnenfinsternis ist ein "Once-in-a-Lifetime"-Ereignis: Am 12. August 2026 lässt sich das Naturphänomen live auf Mallorca erleben – zusammen mit Harald Lesch und Gästen.

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TV-Sendetermine

Mi. 19 Aug.
07:00 nano
Mi. 19 Aug.
09:45 nano
Mi. 19 Aug.
18:30 NANO spezial: Wenn das Wasser ausgeht

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