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Collage Anmutung einer KleinKunstBühne, Leuchtschilder, im Vordergrund ein Standmikro

Kabarett & Comedy

Kabarett & Comedy -

Martin Frank – Live auf der Bühne!

Mit 20 Jahren gab Martin Frank seinen Job als Standesbeamter und die Ausbildung zum Organisten auf und setzte alles auf eine Karte: Ab an die Schauspielschule!

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Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club

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Mit Tony Bauer, Rebecca Pap, Anna Bartling und Jojo Nesco

Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club

TV-Sendetermine

Sa. 08 Aug.
05:27 Karlsplatz
Sa. 08 Aug.
06:10 Karlsplatz
So. 09 Aug.
20:15 Till Reiners' Happy Hour - Takeover

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