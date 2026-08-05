Kabarett & Comedy
Till Reiners' Happy HourDiese Beitragsliste überspringen
Bosetti Late NightDiese Beitragsliste überspringen
Deutscher Kleinkunstpreis 2026
Solo-Programme
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Jan Philipp Zymny: Illegale Straßentherapie
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Kabarett & Comedy
Stefan Danziger: Mittel und Wege
Kabarett & Comedy
Kabarett & Comedy
Teresa Reichl: Bis jetzt
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Maxi Gstettenbauer: STABIL
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3satFestival 2025Diese Beitragsliste überspringen
TILT 2025
3satFestival 2024Diese Beitragsliste überspringen
Mittermeiers Lucky Punch
Kabarett & Comedy
Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club
Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club
Kabarett & Comedy
Mit Torsten Sträter, Simon Mann, Florentine Osche und Freddy Ekué
Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club
Kabarett & Comedy
Mit Özcan Coşar, Matilde Keizer, Fabian Lampert u.a.
Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club
Kabarett & Comedy
Mit Eva Karl Faltermeier, Assane Badiane, Berni Wagner u.a.
Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club
Kabarett & Comedy
Mit Abelmann-Brockmann, Syman, Suchlich und Schröder
Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club
Kabarett & Comedy
Mit Johann König, Kai Borsutzky, Kristina Bogansky und Hauke van Göns
Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club
Kabarett & Comedy
Mit Tony Bauer, Rebecca Pap, Anna Bartling und Jojo Nesco
Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club