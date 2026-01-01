Wissen
Doku: Können wir Tiere bald besser verstehen?
Mit Tieren zu sprechen, scheint eine uralte Sehnsucht zu sein. Bei Hunden macht die Kommunikation zwischen Mensch und Tier bereits Fortschritte. Die Dokumentation begleitet Hund Philly und ihre Besitzerin Lena, die "Doggolingo" ausprobieren.
23.01.2026
18:15 - 19:00 Uhr
In Märchen, Comics und Kinderbüchern wimmelt es nur so von sprechenden Tieren: Bär und Katze, Wolf und Maus plaudern miteinander und natürlich auch mit uns Menschen – und wir mit ihnen.
Doch haben Tiere wirklich eine Sprache? Gemessen an der menschlichen Sprache müssten ihre Lautäußerungen dazu drei Bedingungen erfüllen: sie müssen absichtlich geäußert werden, Laute müssen eine Bedeutung haben und Regeln folgen
Entschlüsselung von Tierlauten dank KI
Forschende untersuchen die Kommunikation vieler Arten, vom Totengräberkäfer über Schweine bis zu Affen. Die Bedeutung eines Lauts oder einer Lautfolge herauszufinden, ist je nach Tierart sehr schwierig. Unterstützung bekommen die Wissenschaftler inzwischen durch KI: Die Technik bringt die Entschlüsselung von Tierlauten extrem voran. Trotzdem bleiben viele Hürden und Unsicherheiten. Haben wir Menschen Laute entschlüsselt, lässt sich dieses Wissen sinnvoll einsetzen, zum Beispiel beim Artenschutz.