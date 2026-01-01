Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Doku: Können wir Tiere bald besser verstehen?
Können wir Tiere bald besser verstehen? Lena will ihren Hund Philly besser verstehen und probiert deshalb "Doggolingo" aus.

Wissen

Doku: Können wir Tiere bald besser verstehen?

Mit Tieren zu sprechen, scheint eine uralte Sehnsucht zu sein. Bei Hunden macht die Kommunikation zwischen Mensch und Tier bereits Fortschritte. Die Dokumentation begleitet Hund Philly und ihre Besitzerin Lena, die "Doggolingo" ausprobieren.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.01.2026
18:15 - 19:00 Uhr

Mehr

teaser nano

NANO

In Märchen, Comics und Kinderbüchern wimmelt es nur so von sprechenden Tieren: Bär und Katze, Wolf und Maus plaudern miteinander und natürlich auch mit uns Menschen – und wir mit ihnen.

Doch haben Tiere wirklich eine Sprache? Gemessen an der menschlichen Sprache müssten ihre Lautäußerungen dazu drei Bedingungen erfüllen: sie müssen absichtlich geäußert werden, Laute müssen eine Bedeutung haben und Regeln folgen

Entschlüsselung von Tierlauten dank KI

Forschende untersuchen die Kommunikation vieler Arten, vom Totengräberkäfer über Schweine bis zu Affen. Die Bedeutung eines Lauts oder einer Lautfolge herauszufinden, ist je nach Tierart sehr schwierig. Unterstützung bekommen die Wissenschaftler inzwischen durch KI: Die Technik bringt die Entschlüsselung von Tierlauten extrem voran. Trotzdem bleiben viele Hürden und Unsicherheiten. Haben wir Menschen Laute entschlüsselt, lässt sich dieses Wissen sinnvoll einsetzen, zum Beispiel beim Artenschutz.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.