Wissen
Doku: Muss mein Kind zur Therapie?
Psychische Störungen, insbesondere Depressionen und Ängste, werden bei Kindern und Jugendlichen häufiger diagnostiziert als früher. Liegt das an der gestiegenen Awareness für Mental Health? Oder geht es unseren Kindern wirklich psychisch so viel schlechter?
- 30.01.2026
- 18:15 - 19:00 Uhr
Autorin und Podcasterin Julia Knörnschild begleitet betroffene Familien und zeigt wirksame Therapien. Außerdem spricht sie mit führenden Psychologinnen und Psychologen, um herauszufinden, wie es um die mentale Gesundheit unserer Kinder in Deutschland wirklich steht und wie Hilfe aussehen kann.