Jonah Ratsimbazafy, Professor an der Universität Antananarivo, hat sich der Rettung der Lemuren verschrieben. Rund 100 Lemurenarten sind bekannt, die ausschließlich auf Madagaskar und den umliegenden Inseln vorkommen. Deshalb kämpft er für den Erhalt der Wälder Madagaskars, in denen die Lemuren leben. "In den nächsten 25 Jahren wird es vorbei sein mit den Wäldern Madagaskars, wenn die Geschwindigkeit der Abholzung anhält“, warnt er. Inzwischen hat der Lemuren-Retter viele Unterstützer gefunden – vor allem unter seinen Studierenden.