Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Digitale Spürnase: Smartphones sollen das Riechen lernen

Wissen

Digitale Spürnasen: Smartphones sollen das Riechen lernen

Smartphones können sehen, hören und fühlen - jetzt sollen sie auch einen Geruchssinn entwickeln. Ein entsprechender Adapter soll das möglich machen. Zukünftig könnten sie uns dann vor Gefahren oder Krankheiten warnen - sogar vor Krebs.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 04.09.2030

Mehr

teaser nano

NANO

NANO-Sendung vom 04.09.2025

Digitale Spürnase - wie Handys das Riechen lernen

Sehen und Hören lassen sich längst digital erfassen – Kameras und Mikrofone machen’s möglich, sogar im Smartphone. Doch beim Riechen hinkt die Technik bislang vergleichsweise hinterher. Jetzt haben österreichische Forscher:innen den richtigen Riecher bewiesen: Mit NOSI – einer künstlichen Nase zum Anstecken, bringen sie dem Smartphone das Schnüffeln bei.

APERTUS: Schweizer KI-Sprachmodell

Die Schweiz hat mit „Apertus“ ein eigenes, transparent entwickeltes KI-Sprachmodell vorgestellt – als datenschutzfreundliche Alternative zu ChatGPT. Entwickelt von den ETHs Zürich und Lausanne und trainiert auf dem Supercomputer „ALPS“, erfüllt es Schweizer und europäische KI-Richtlinien. Der Quellcode, die Trainingsdaten und die Architektur sind offen zugänglich. „Apertus“ unterstützt über 1000 Sprachen, darunter Schweizerdeutsch und Rätoromanisch. Ziel ist eine sichere, unabhängige und neutrale KI-Lösung – ohne kommerzielle Verwertung von Nutzerdaten.

Gefahren durch KI-komponierte Musik

Die britische Folk-Musikerin Emily Portman wurde Opfer eines Betrugs mit Künstlicher Intelligenz: Unter ihrem Namen erschien auf verschiedenen Streaming-Plattformen ein Album mit dem Titel „Orca“, das sie nie produziert hatte. KI-Technologie wird allerdings auch legal in der Musikproduktion eingesetzt, etwa beim Projekt "The Velvet Sundown".

Science Date mit Claudia Kemfer

Claudia Kemfert, Energieexpertin und Mitglied im Sachverständigenrat für Umwelt-fragen, betont die Dringlichkeit der Energiewende in Deutschland. Sie fordert gezielte Investitionen in klimafreundliche Projekte, wie den öffentlichen Nahverkehr und Gebäudesanierungen sowie ein Tempolimit zur Emissionsreduzierung. Klimaschutz sei eine parteiübergreifende und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Trotz Gegenwind bleibt sie optimistisch.

Datengestützte Bewässerung rettet historischen Baumbestand

Forschende der Universität Hohenheim in Stuttgart testen in den Hohenheimer Gärten eine datengestützte Methode, um Wassermangel bei alten Bäumen frühzeitig zu erkennen. Dafür werden rund 100 Sensoren in den Baumkronen angebracht, die den Wassergehalt im Holz messen. Drohnen fliegen regelmäßig mit Multispektralkameras über die Bäume, um deren Gesundheit zu überwachen. So wollen die Forschenden zukünftig Wasser sparen und die alten Bäume langfristig erhalten. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten künftig auch in anderen historischen Parks angewendet werden.

Moderation: Gregor Steinbrenner

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.