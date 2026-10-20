Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. KI-Boom: Schlaue Tools, dümmere Menschen? | NANO

Wissen

Macht uns KI im Alltag dümmer?

KI schreibt, recherchiert und argumentiert. Doch was passiert mit unserem Gehirn, wenn wir das Denken immer häufiger auslagern? Droht am Ende ein kollektiver Verlust unserer geistigen Fähigkeiten?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 17.08.2031

Mehr

teaser nano

NANO

NANO Themen

KI-Boom: Verlieren wir die Fähigkeit zu denken?

KI-Agenten wie ChatGPT und Claude halten Einzug in Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Unternehmen. Während viele vor allem den Verlust von Arbeitsplätzen befürchten, stellt sich eine andere Frage: Was passiert, wenn Menschen immer mehr Aufgaben an KI auslagern und dadurch weniger Wissen, Erfahrung und Fähigkeiten selbst aufbauen?

Hochwasser auf Knopfdruck

Im schweizerischen Andelfingen simuliert ein einzigartiger Trainingsturm realistische Hochwasserkatastrophen: Innerhalb von fünf Minuten stürzen 350.000 Liter Wasser herab. Feuerwehr und Zivilschutz bereiten sich hier auf Extremereignisse vor, die durch die Klimaerwärmung künftig häufiger auftreten könnten.

Idefix auf Mission zum Marsmond

Der deutsch-französische Rover „Idefix“ reist mit einer japanischen Mission zum Marsmond Phobos. Dort soll er die Oberfläche erkunden und einen geeigneten Landeplatz identifizieren. Anschließend will das Mutterschiff Bodenproben sammeln und zur Erde zurückbringen. Ein Erfolg wäre ein bedeutender Meilenstein für die Raumfahrtforschung.

Die Rückkehr der Tiger

Kasachstan bringt den Tiger zurück: Erstmals wurde ein sibirischer Tiger im Naturschutzgebiet Ili-Balchasch ausgewildert. Langfristiges Ziel ist der Aufbau einer stabilen Population von rund 50 Tieren und die Rückkehr des Raubtiers in seinen früheren Lebensraum.

Moderation: Ingolf Baur

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.