Eric Mayer, Reporter und Stand-up-Comedian, wagt ein ungewöhnliches Experiment: Er lässt eine KI sein komplettes Comedy-Programm schreiben. Auf der Bühne präsentiert er die von der Maschine generierten Gags, ohne dass das Publikum weiß, dass sie nicht von ihm stammen. Doch schnell wird klar, dass die KI nicht den richtigen Nerv trifft. Die Witze wirken teilweise steif und unpassend. Eric scheitert daran, dem Publikum die cleveren, aber oft kontextlosen Gags schmackhaft zu machen, was das Experiment mit einem ernüchternden Ergebnis beendet.