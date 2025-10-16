Hauptnavigation

Mit KI zum Comedy-Star: Wie witzig ist KI?

Wir lassen Eric Mayer mit Hilfe von KI einen Comedy Auftritt schreiben. Und schicken ihn damit auf eine Stand-Up-Comedy Bühne. Kann eine Maschine wirklich verstehen, was Menschen zum Lachen bringt? Und wird das Publikum über die KI-Witze lachen?

Wie schlägt sich Eric Mayer auf der Bühne?

Eric Mayer, Reporter und Stand-up-Comedian, wagt ein ungewöhnliches Experiment: Er lässt eine KI sein komplettes Comedy-Programm schreiben. Auf der Bühne präsentiert er die von der Maschine generierten Gags, ohne dass das Publikum weiß, dass sie nicht von ihm stammen. Doch schnell wird klar, dass die KI nicht den richtigen Nerv trifft. Die Witze wirken teilweise steif und unpassend. Eric scheitert daran, dem Publikum die cleveren, aber oft kontextlosen Gags schmackhaft zu machen, was das Experiment mit einem ernüchternden Ergebnis beendet.

Kann KI wirklich Gags schreiben, die zünden?

Die KI arbeitet mit riesigen Datenmengen und kombiniert Wörter clever, versteht jedoch keine kulturellen oder emotionalen Nuancen. Humor braucht Kontext und Empathie – Fähigkeiten, die der KI noch fehlen, wodurch die Witze oft unpersönlich und unlustig bleiben. Die KI erkennt Muster, doch der fehlende soziale Kontext lässt den Humor oft flach wirken. Die Witze sind teils treffend, doch oft leider peinlich.

Kann KI menschliche Comedians übertreffen?

Mit persönlichen Erfahrungen und Lebenslauf als Input wird die KI gefüttert, doch die Witze zünden nicht immer. Das Experiment zeigt: Künstliche Intelligenz erkennt Muster, aber sie versteht nicht, was es braucht, um tiefgründigen Humor zu erzeugen.

Fazit: Warum bleibt Humor menschlich?

KI kann humorvolle Worte kombinieren, doch Timing und emotionale Tiefe fehlen. Humor entsteht im Moment, zwischen Menschen. Dieses Experiment beweist, dass KI zwar witzig sein kann, aber noch weit davon entfernt ist, echten, tiefgründigen Humor zu schaffen.

NANO Doku Reihe

Wie verändert Künstliche Intelligenz die Gesellschaft? In der NANO Doku-Reihe "Kann ich mit KI...?“ geht Eric Mayer dieser Frage in verschiedenen Lebensbereichen nach. Was passiert, wenn Maschinen beginnen, menschliche Eigenschaften zu imitieren, vielleicht sogar zu perfektionieren – und was macht das mit uns Menschen?

Wissen -

Kann ich mit KI …?

Was passiert, wenn Maschinen menschliche Eigenschaften imitieren, vielleicht sogar zu perfektionieren? Eric Mayer testet mit KI die Grenzen des Möglichen.

