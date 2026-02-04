Wissen
Tech‑Konzerne drängen ins All – Wird der Orbit zur KI‑Hochburg?
Elon Musk fusioniert SpaceX und xAI, um KI‑Rechenzentren in den Weltraum zu bringen. Auch Google und Startups wie StarCloud planen Server im Weltraum, die dank Solarenergie und Kälte effizienter arbeiten sollen. Grenzenlose Energie – nicht die einzige Vision der Tech‑Giganten.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 04.02.2031
NANO Themen
Rechenzentren im All
Elon Musk treibt die Vision orbitaler Rechenzentren voran: Er hat die Raumfahrtfirma SpaceX und seinen KI-Entwickler xAI zusammengelegt, um eine Infrastruktur im Erdorbit aufzubauen, die stündliche Raketenstarts und eine wachsende Satellitenflotte für KI-Computing ermöglichen soll. Auch Google arbeitet an einem ähnlichen Konzept und entwickelt Satelliten, deren Solarzellen im All bis zu achtmal mehr Energie liefern als auf der Erde. Die Branche sieht darin einen möglichen Ausweg aus dem Ressourcenengpass herkömmlicher Rechenzentren – zugleich warnen Expert*innen vor neuen Abhängigkeiten, einem Machtgefälle durch private Megakonstellationen und zunehmenden sicherheitspolitischen Risiken im ohnehin überfüllten Orbit.
Gast: Jörg Schieb, Journalist & Autor Toxische
Ideologie der Milliardäre
Umstrittene Visionäre wie Elon Musk oder auch Paypal-Gründer Peter Thiel denken längst an eine dauerhafte Besiedlung des Mars. Wissenschaftlerinnen wie Daniela Tirsch halten das wegen fehlender Gravitation, Atmosphäre und Schutz vor Strahlung für unrealistisch und plädieren stattdessen für die Rettung der Erde. Was treibt die Tech-Milliardäre an? Der Philosoph Rainer Mühlhoff warnt vor der Ideologie TESCREAL, die Transhumanismus, KI-Erlösungsfantasien, Eugenik und Longtermismus vereint. Diese Denkweise stelle das Überleben einer technischen Elite über heutige Probleme wie Klimawandel oder soziale Ungleichheit. Kritiker sehen darin eine gefährliche Machtkonzentration von Technologie, Geld und antidemokratischen Ideen.
"Blame“ - Über den Ursprung des Corona-Virus
Der Dokumentarfilm "Blame“ des Schweizer Regisseurs Christian Frei begleitet drei Forschende, die an Fledermäusen und Viren forschen, um künftige Pandemien zu verhindern. Während der Corona-Pandemie geraten sie jedoch unter Verdacht, das Virus selbst verursacht zu haben und werden zum Ziel von Anschuldigungen und Verschwörungstheorien. Der Film beleuchtet die Debatte um den Ursprung von SARS-CoV-2 und zeigt, wie sich Zweifel und Schuldzuweisungen rasant verbreiten.
Präzisionsmedizin: Das Endolease-Projekt
Im Endolease-Projekt entwickeln Forschende am Universitätsklinikum Würzburg ein Implantat zur gezielten Medikamentenfreisetzung direkt am betroffenen Organ, um Nebenwirkungen zu minimieren. Das innovative System könnte besonders bei Krebs- und Herzinfarkt-Behandlungen bahnbrechend sein, indem es den Wirkstoff präzise freisetzt und schädliche Auswirkungen auf andere Organe vermeidet.