In Zukunft könnte KI nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in Bereichen wie Psychotherapie und Pflege eine Rolle spielen. Sie könnte als Unterstützung für Therapeuten oder Pflegepersonal dienen, indem sie den emotionalen Zustand von Patienten besser erkennt. Doch die Frage bleibt: Wird die KI jemals so weit kommen, dass sie echte Gefühle haben kann, oder bleibt sie immer nur ein Abbild menschlicher Emotionen?