KI lernt Gefühl - wie Algorithmen unsere Emotionen entschlüsseln
KI wird immer besser darin, unsere Gefühle zu erkennen. Wie lernt sie das? Und kann sie wirklich mitfühlen – oder tut sie nur so als ob? Eric Mayer fordert die KI heraus: Wer ist besser im Erkennen menschlicher Emotionen?
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 26.08.2030
Eric Mayer stellt sich am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin einem emotionalen Duell: Wer erkennt menschliche Gefühle treffsicherer – ein Mensch oder eine KI?
Wie erkennt KI menschliche Emotionen?
Künstliche Intelligenz nutzt Facial Landmarks, um menschliche Emotionen zu erkennen. Dabei werden Hunderte von Punkten auf dem Gesicht erfasst, die durch Emotionen wie Freude, Wut, Trauer, Angst oder Ekel in charakteristische Muster umgewandelt werden. Diese Daten helfen der KI, Gefühle in klaren, expressiven Szenarien präzise zu identifizieren. In der realen Welt, mit ihren subtileren Gefühlsmischungen, wird die Erkennung von komplexeren, subtileren Emotionen zur Herausforderung.
Emotionserkennung durch Gesicht und Stimme – Wie funktioniert das?
Künstliche Intelligenz erkennt Emotionen nicht nur durch Gesichtsausdrücke, sondern auch durch die Stimme. Algorithmen analysieren die Klangfrequenzen von Sprachaufnahmen, um Emotionen wie Wut oder Freude zu identifizieren. Wissenschaftler wie Hannes Diemerling am Max-Planck-Institut trainieren diese Algorithmen, um die Präzision der Emotionserkennung durch Stimme weiter zu verbessern. Doch wie gut kann die KI wirklich emotionale Nuancen in der Sprache erfassen?
Wie schneidet KI im Wettkampf gegen den Menschen ab?
Eric Mayer tritt gegen eine KI an, die Emotionen in kurzen Sprachschnipseln erkennen soll. Mit einer Trefferquote von 72% schlägt der Mensch die KI, die nur 64% erreicht. Dies zeigt, dass Menschen aufgrund ihrer Lebenserfahrung und Intuition komplexere emotionale Nuancen besser erfassen können. Doch mit weiterer Forschung könnte die KI bald aufholen.
Warum ist die Emotionserkennung in der realen Welt schwierig?
Während KI in klar definierten Szenarien gut funktioniert, wird sie in komplexeren emotionalen Situationen herausgefordert. Künstliche Intelligenz ist auf einfache, klar strukturierte Daten angewiesen und hat Schwierigkeiten, mehrdeutige oder gemischte Emotionen korrekt zu erkennen. In realen Interaktionen, in denen Menschen oft mehrere Gefühle gleichzeitig ausdrücken, stößt die KI an ihre Grenzen und kann die feinen emotionalen Nuancen nicht immer richtig entschlüsseln.
Welche Zukunft hat KI in der emotionalen Unterstützung?
In Zukunft könnte KI nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in Bereichen wie Psychotherapie und Pflege eine Rolle spielen. Sie könnte als Unterstützung für Therapeuten oder Pflegepersonal dienen, indem sie den emotionalen Zustand von Patienten besser erkennt. Doch die Frage bleibt: Wird die KI jemals so weit kommen, dass sie echte Gefühle haben kann, oder bleibt sie immer nur ein Abbild menschlicher Emotionen?
NANO Doku Reihe "Kann ich mit KI...?"
Für die NANO Doku Reihe "Kann ich mit KI..." besucht Eric Mayer in der Folge "KI lernt Gefühl - Wie Algorithmen deine Emotionen erkennen" ein Forschungslabor mit KI, welche seine Emotionen in Echtzeit analysiert, während er persönliche Geschichten erzählt und emotionale Videos ansieht. Dabei vergleicht er seine eigene Gefühlswahrnehmung mit den Auswertungen der Maschine – und erlebt überraschendes.