Bis 2060 rechnen Experten in Deutschland mit rund 2,5 Millionen Demenzkranken – nach Krebs ist Demenz schon heute die zweithäufigste Diagnose. Forscher sind ständig auf der Suche nach neuen Werkzeugen um Pflegern und Betroffenen den Alltag zu erleichtern. Zahlreiche Studien zeigen: Erinnerungsarbeit ist eine wirkungsvolle Methode um Demenzkranke zu stabilisieren. Doch „klassische“ Methoden, wie Fotoalben anschauen, alte Volkslieder hören und singen, Gegenstände aus der Kindheit berühren und betrachten, sind sehr zeitaufwendig und nicht immer verfügbar. Durch den Einsatz von digitaler Technik soll sich das ändern.