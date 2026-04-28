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Claude Mythos: Keine Software mehr sicher?
Anthropics KI "Claude Mythos" findet in Rekordzeit Zero-Day-Sicherheitslücken in Betriebssystemen und Browsern. Experten warnen vor einer neuen Ära der Cyberangriffe. Haben die Entwickler ein KI-Monster erschaffen?
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 27.04.2031
Die KI-Entwicklungsfirma Anthropic berichtet über Testläufe ihres neuen Modells „Claude Mythos Preview“. Das System wurde darauf trainiert, Sicherheitslücken in Software aufzuspüren. Dabei identifizierte die KI tausende sogenannte Zero-Day-Schwachstellen – also bislang unbekannte Fehler – unter anderem in wichtigen Betriebssystemen und allen großen Webbrowsern. Angesichts der möglichen Risiken dieser Technologie suchten die Entwickler das Gespräch mit Vertretern der US-Regierung und boten eine Zusammenarbeit an, um die Gefahren leistungsfähiger KI-Modelle besser einschätzen und ihnen begegnen zu können.