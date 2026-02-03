Wissen
Offline per Gesetz: Social Media Shutdown für Jugendliche
Handy raus aus den Schulen, Social Media bald auch offline? Jugendliche unter 16 Jahren könnten in Europa bald von sozialen Netzwerken ausgeschlossen werden. Schützen Verbote vor Problemen – oder werden Kinder digital isoliert?
- Deutschland 2025
NANO Themen
Frankreich und Großbritannien haben Gesetze für ein Social-Media-Verbot für Kinder auf den Weg gebracht, in Griechenland ist es bereits in Kraft. Eine Kontroll-App blockiert dort die sozialen Medien auf Smartphones von unter 16-Jährigen. Auch in Dänemark, Spanien, Italien und Österreich werden ähnliche Gesetze diskutiert. Besonders die Nutzung von Social Media bei Kindern und Jugendlichen führt laut Forschern zu psychischen Problemen. Auch an Schulen ist die Debatte um den richtigen Umgang mit Handys und sozialen Netzwerken in vollem Gange.
Handytaschen für mehr Ordnung an Schulen
Am Heinrich-Heine-Gymnasium in München sind private Handys seit November während der Schulzeit verboten und werden in individuellen Handytaschen weggeschlossen. Die Schule will so Ablenkung und Konflikte reduzieren, die zuvor den Alltag stark belasteten. Lehrkräfte berichten von weniger Störungen im Unterricht und mehr sozialem Miteinander in den Pausen. Viele Schülerinnen und Schüler empfinden die Regelung jedoch als schwierig und teilweise ungerecht. Obwohl sich die Handytaschen nicht vollständig sichern lassen, zieht die Schulleitung insgesamt eine positive Bilanz, da deutlich weniger Konflikte auftreten.
Gesprächsgast: Julia Brailovskaia, Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit (FBZ), Ruhr-Universität Bochum
Indien: Hoffnung durch Straßenschule
Seit acht Jahren unterrichtet der Polizist Than Singh in Neu-Delhi täglich rund 80 Kinder auf einem Parkplatz. Seine "Straßenschule“ bietet Kindern aus armen Fami-lien Zugang zu Bildung, den sie sonst nicht hätten. Unterstützt von freiwilligen Lehrkräften lernen sie Lesen, Schreiben und Rechnen – und bekommen durch Spenden sowie einem kostenlosen Mittagessen wichtige Unterstützung. Helferinnen und Rikscha-Fahrer tragen das Projekt mit, das den Kindern eine realistische Chance auf ein Leben außerhalb der Slums eröffnet.
Alkohol und Rauchen – Wann riskierst Du Krebs?
Zigarettenrauch enthält mindestens 90 Stoffe, die als gesichert oder wahrscheinlich krebserregend gelten. Beim Passivrauchen ist die Konzentration der Stoffe sogar noch höher. Einige Raucher steigen auf Alternativen wie E-Zigaretten um. Welches Krebsrisiko haben diese Produkte? Alkohol genießt eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung – inzwischen ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Konsum mindestens sechs verschiedene Krebsarten fördert. Aber müssen wir wirklich komplett auf unser Feierabendbier oder das Glas Wein zum Essen verzichten?