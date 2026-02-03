Am Heinrich-Heine-Gymnasium in München sind private Handys seit November während der Schulzeit verboten und werden in individuellen Handytaschen weggeschlossen. Die Schule will so Ablenkung und Konflikte reduzieren, die zuvor den Alltag stark belasteten. Lehrkräfte berichten von weniger Störungen im Unterricht und mehr sozialem Miteinander in den Pausen. Viele Schülerinnen und Schüler empfinden die Regelung jedoch als schwierig und teilweise ungerecht. Obwohl sich die Handytaschen nicht vollständig sichern lassen, zieht die Schulleitung insgesamt eine positive Bilanz, da deutlich weniger Konflikte auftreten.