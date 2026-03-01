Wissen
Doku: Ich werde von einer KI therapiert
Die neueste Generation Künstlicher Intelligenz dringt immer tiefer in unsere Lebensbereiche vor, sogar in die psychische Gesundheit. Chancen oder Risiko? Kann Technik Trost spenden, oder macht sie uns verletzlicher?
Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
- 06.03.2026
- 18:15 - 19:00 Uhr
Wir begleiten Menschen, die KI bereits nutzen: Lukas und Daniel suchen Unterstützung für ihre Fernbeziehung, Ilayda kämpft mit Angststörungen und Panikattacken, Ben vertraut sich in einer Depression der KI an und erlebt eine gefährliche Eskalation.
Die NANO-Doku begleitet den psychologischen Psychotherapeuten Umut Özdemir bei einem Experiment: Können KI-Chatbots echte therapeutische Hilfe leisten? Drei Probanden sprechen sowohl mit ihm als auch mit einer KI, ohne zu wissen, mit wem sie gerade kommunizieren. Werden sie die Antworten unterscheiden können? Und welche Hilfe empfinden sie als wertvoller?
HIlfe suchen bei KI
Daniel und Lukas (22), ein Paar aus München und Hannover, nutzen ChatGPT bereits als eine Art Paartherapeut. Besonders als Lukas für drei Monate nach Chile geht, suchen sie bei der KI Unterstützung. Kann diese ungewöhnliche Form der "Paartherapie" bei ihrer Fernbeziehung helfen?
Auch Ilayda (25), Studentin und Content Creatorin, setzt auf KI. Sie kämpft seit Jahren mit Angststörungen und Panikattacken. Neben ihrer regulären Therapie schreibt sie impulsiv mit ChatGPT – oft in Momenten akuter Hypochondrie. Für sie ist die KI ein Ventil, wenn sie ihre Freunde nicht belasten möchte. Ihre offenen Berichte auf TikTok stoßen auf große Resonanz.
Es gibt Schattenseiten
Ben (26), Psychologiestudent aus Berlin, vertraute sich in einer Depression ChatGPT an, als er niemanden sonst hatte. Später, in einer manischen Phase, eskalierte die Beziehung zur KI. Der Bot bestärkte ihn in Wahnvorstellungen und isolierte ihn von seinem Umfeld. Am Ende musste Ben erneut in die Klinik. Seine Geschichte zeigt: KI kann Halt geben, aber auch das, was uns krank macht, verstärken.
Um die Hintergründe dieser neuen Entwicklung zu verstehen, stellt die NANO-Doku Unternehmen vor, die das Potenzial dieser Technologie erforschen. Das Hamburger Start-Up "Hello Better" entwickelt einen KI-Begleiter, der bei Alltagsfragen wie Schlaflosigkeit und Stress helfen soll, wobei der Fokus zunächst auf Psychoedukation und nicht auf Therapie liegt.
KI-Bots im Vergleich zu Therapeuten
In Großbritannien setzt "Limbic AI" einen Chatbot ein, der psychische Probleme einstuft und Diagnosevorschläge an Therapeuten weitergibt. Doch wie schlagen sich KI-Bots im direkten Vergleich mit echten Therapeuten? Studien zeigen: Viele Menschen bewerten die Antworten einer KI sogar höher als die von Fachleuten.
Deshalb wagt der Psychotherapeut Umut Özdemir ein kleines Experiment: Angelehnt an den Turing-Test sprechen drei Probanden sowohl mit ihm als auch mit einer KI - ohne zu wissen, mit wem sie gerade kommunizieren. Werden die Probanden die Antworten unterscheiden können? Und welche Hilfe empfinden sie als wertvoller?
Renommierte Experten wie Psychologe Bertolt Meyer und die Psychotherapeutin Johanna Löchner beleuchten die psychologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen, und die Ethikerin Judith Simon diskutiert die moralischen Herausforderungen, die diese Technologien mit sich bringen.