Der Boss und die "No Kings"-Demonstrationen

"Leev Frau Herrmanns" war das erste Lied das er auf Kölsch schrieb. 1976, Wolfgang Niedecken war Zivildienstleistender im Altenheim und Frau Herrmanns eine Bewohnerin, die er sehr mochte. Im gleichen Jahr gründete er auch die Band, mit der er bis heute das kölsche Lebensgefühl verkörpert und inzwischen 27 Alben veröffentlicht hat: BAP. Mundart und Rockmusik – das war neu und ist deutschlandweit erfolgreich. Dieses Jahr gibt es für Wolfgang Niedecken ein doppeltes Jubiläum: seinen 75. Geburtstag am 30. März und 50 Jahre BAP. Letzteres wird im Juli mit einem Open-Air-Konzert in Köln gefeiert, im November startet die Stadiontour "Die Zielgerade".