Kultur
Der Boss und die "No Kings"-Demonstrationen
Die Themen der Sendung vom 30.03.2026: Bruce Springsteen bei "No Kings"-Demo, Paulskirchenpreis für Demokratie, Kulturgeschichte der Haare, Wolfgang Niedecken.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 30.03.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Bruce Springsteen und die "No Kings"-Demonstrationen
In den USA sind in zahlreichen Städten Bürger gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "No Kings" versammelten sich etwa acht Millionen Menschen in allen Bundesstaaten. Nach Angaben der Organisatoren in US-Medienberichten stammt ein größerer Teil der Anmeldungen auch aus konservativ geprägten ländlichen Regionen und Vororten, nicht nur aus klassischen Hochburgen der Demokraten.
In Minnesota war US-Rocklegende Bruce Springsteen auf der Bühne in St. Paul, der zu den Demonstranten sprach. Er hatte nach dem Tod der zwei US-Bürger eine Protesthymne ("Streets of Minneapolis") kreiert, die sich gegen die umstrittenen Abschiebe-Razzien von teils vermummten Bundesbeamten richtet. Springsteen bezeichnet sie im Song als "Privatarmee von König Trump". Wir waren bei seinem Auftritt in Minnesota dabei.
Erster Paulskirchenpreis für Demokratie an Masih Alinejad
Der erstmalig ausgelobte Paulskirchenpreis für Demokratie geht an die iranisch-amerikanische Journalistin, Autorin und Frauenrechtlerin Masih Alinejad. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis richtet sich an Personen, Organisationen oder Gruppen, "die sich in herausragender Weise für Demokratie, Freiheit und den Rechtsstaat einsetzen und die Teilhabe aller an einer vielfältigen, diversen Demokratie fördern." Wir sprechen mit der Preisträgerin.
Schönheit, Macht, Begehren: Kulturgeschichte der Haare
Ob lang, kurz oder rasiert: Haare sind weit mehr als eine Frage der Ästhetik. Sie erzählen von Schönheit und Begehren, von Macht und Ohnmacht, von Anpassung und Rebellion. Immer sind Haare auch Instrumente der Macht: wenn es darum geht, Menschen zu rassifizieren, sie zu unterwerfen und zu kontrollieren – aktuell auch wieder im Iran. Die Kunsthalle München zeigt nun in einer Ausstellung die Kulturgeschichte der Haare.
Geburtstag und Bühnenjubiläum: Der Musiker Wolfgang Niedecken
"Leev Frau Herrmanns" war das erste Lied das er auf Kölsch schrieb. 1976, Wolfgang Niedecken war Zivildienstleistender im Altenheim und Frau Herrmanns eine Bewohnerin, die er sehr mochte. Im gleichen Jahr gründete er auch die Band, mit der er bis heute das kölsche Lebensgefühl verkörpert und inzwischen 27 Alben veröffentlicht hat: BAP. Mundart und Rockmusik – das war neu und ist deutschlandweit erfolgreich. Dieses Jahr gibt es für Wolfgang Niedecken ein doppeltes Jubiläum: seinen 75. Geburtstag am 30. März und 50 Jahre BAP. Letzteres wird im Juli mit einem Open-Air-Konzert in Köln gefeiert, im November startet die Stadiontour "Die Zielgerade".