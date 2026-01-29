Anfang Januar griff US-Militär die venezolanische Hauptstadt Caracas an und nahm Präsident Nicolás Maduro gefangen. Mittlerweile steht er in New York vor Gericht. Kaum jemand hält diese Aktion für vereinbar mit dem Völkerrecht. Auf der anderen Seite war Maduro zwölf Jahre lang ein verhasster Diktator. Bei uns ist Venezuela wieder aus den Hauptnachrichten verschwunden. Aber für Menschen aus Venezuela steht jetzt viel auf dem Spiel. Gerade Künstlerinnen und Künstler sind in den letzten Jahren in Venezuela verfolgt worden, mussten flüchten. Einige sind in Berlin gelandet. Sie haben immer noch Angst. Nur wenige wollten öffentlich über die Situation in ihrer Heimat sprechen.