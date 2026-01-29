Kultur
"Kulturzeit" vom 29.01.2026: Trumps ICE-Truppen spalten die USA
Die Themen der Sendung: Trumps ICE-Truppen - Gespräch mit Bernard Harcourt, Exil-Künstler*innen aus Venezuela, Bayerischer Filmpreis für Florian David Fitz.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 29.01.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Trumps ICE-Truppen: Abschieben um jeden Preis? Gespräch mit Bernard Harcourt
Donald Trumps Migrationspolitik spaltet das gesamte Land. Denn seine Regierung hat nicht nur Minneapolis, sondern das gesamte System der so genannten Sanctuary Cities im Visier. Diese "Zufluchtsstädte", die sich bereits seit den 1980er Jahren etabliert haben, weigern sich, an der Abschiebungspolitik des Bundesstaates mitzuwirken. Was macht es mit den betroffenen Menschen und warum finden andere diese Härte gerechtfertigt? Wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Bernard Harcourt von der Columbia Law School.
Exil-Künstlerinnen über Venezuelas Zukunft
Anfang Januar griff US-Militär die venezolanische Hauptstadt Caracas an und nahm Präsident Nicolás Maduro gefangen. Mittlerweile steht er in New York vor Gericht. Kaum jemand hält diese Aktion für vereinbar mit dem Völkerrecht. Auf der anderen Seite war Maduro zwölf Jahre lang ein verhasster Diktator. Bei uns ist Venezuela wieder aus den Hauptnachrichten verschwunden. Aber für Menschen aus Venezuela steht jetzt viel auf dem Spiel. Gerade Künstlerinnen und Künstler sind in den letzten Jahren in Venezuela verfolgt worden, mussten flüchten. Einige sind in Berlin gelandet. Sie haben immer noch Angst. Nur wenige wollten öffentlich über die Situation in ihrer Heimat sprechen.
Bayerischer Filmpreis für Florian David Fitz
Er ist einer der beliebtesten Schauspieler Deutschlands, mit seinen Komödien lockt er ein Millionenpublikum ins Kino. Jetzt erhält Florian David Fitz den "Preis des Ministerpräsidenten" beim Bayerischen Filmpreis. Wie ist Fitz zu dem Menschen geworden, der er ist – und warum sein Leben fast ganz anders verlaufen wäre. Ein Porträt.