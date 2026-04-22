Trump, Iran und das Atomabkommen

Die politischen und finanziellen Verflechtungen zwischen der radikalen Rechten in Deutschland und Akteur*innen in der Schweiz sind vielfältig und geraten zunehmend ins Licht. Die Autorinnen Laurin Buser und Fatima Moumouni nutzen den Wohnsitz der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel im klösterlichen Einsiedeln als Ausgangspunkt, um ideologische Widersprüche der neuen Rechten, wie etwa queerfeindliche Queers, in Form des Theaterstücks "Die weisse Madonna von Einsiedeln" am Theater Basel sichtbar zu machen und die Frage zu stellen, warum sich Rechtsradikale ausgerechnet in der Musterdemokratie Schweiz so wohl fühlen.