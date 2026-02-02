Kultur
"Washington Post" - Journalismus unter Druck
Die Themen der "Kulturzeit" vom 09.02.2026: "Washington Post" - Gespräch mit David Graham, Social Media, Roman "Trag das Feuer weiter", Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
Die Themen der Sendung:
"Washington Post" - Journalismus unter Druck - Gespräch mit David Graham
Fast 150 Jahre lang war die "Washington Post" eine nationale Institution: Mehr als einmal schrieb sie Geschichte. Eine Sternstunde erlebte sie Anfang der 1970er Jahre, als die Reporter Carl Bernstein und Bob Woodward den Watergate-Skandal aufdeckten, der zum Rücktritt von US-Präsident Richard Nixon führte. Heute dagegen blutet die Zeitung aus: Etwa ein Drittel der Belegschaft, darunter rund 300 Journalistinnen und Journalisten, wurden entlassen, ganze Ressorts gestrichen, weil alles angeblich zu teuer sei. Zuletzt trat Herausgeber und Geschäftsführer Will Lewis zurück.
In der Belegschaft und in der Branche allgemein stieß das auf viel Empörung und Kritik. Die Mitarbeitervertretung der Zeitung stellte die Frage, ob Amazon-Gründer Jeff Bezos als Eigentümer noch bereit sei, in die Aufgabe zu investieren, die das Blatt als unabhängiges Medium seit Generationen auszeichne. Bezos will laut Chefredakteur Matt Murray als Eigentümer an der Zeitung festhalten. In einer Stellungnahme der "WashingtonPost" zum Herausgeberwechsel betonte Bezos, die Zeitung habe eine zentrale journalistische Aufgabe. Daten zeigten dem Unternehmen, worauf es sich konzentrieren solle, erklärte er. Die "Washington Post" gehört dem Multimilliardär seit 2013. Zuletzt hatte es wiederholt Kritik an seiner Rolle in der Zeitung gegeben, angesehene Journalisten verließen das Blatt. Für Schlagzeilen hatte etwa gesorgt, dass sich Bezos vor der US-Wahl im November 2024 gegen die Veröffentlichung einer bereits verfassten Wahlempfehlung für Donald Trumps Kontrahentin Kamala Harris entschied. Wahlempfehlungen wie diese sind in US-Medien üblich. Wir sprechen mit dem Journalisten David Graham von "The Atlantic".
Kommt jetzt das Ende von Social Media?
Weniger Posts, sinkende Interaktion, wachsende Unzufriedenheit – vieles deutet darauf hin, dass soziale Medien an Bedeutung verlieren. Seit rund zwei Jahren steigt die Nutzungsdauer nur noch bei Älteren und stagniert in den meisten Altersgruppen. Ausgerechnet 16- bis 24-Jährige wenden sich ab. Statt Austausch dominieren KI-generierte Inhalte und Werbung. Immer mehr Staaten fordern Regulierungen: nach Australien könnte Frankreich bald das zweite Land sein, in dem es eine Altersbeschränkung für Social Media gilt. Haben soziale Medien ihren Höhepunkt überschritten? Und: Wäre ein Ende der Plattformen eher ein Verlust oder eine Entlastung für gesellschaftliche Diskurse? Zu Wort kommen der New Yorker Sozialpsychologe und Autor Jonathan Haidt ("Generation Angst"), der maßgeblich die Politik der Regulierung von Social Media für Jugendliche angestoßen hat, der Soziologe Armin Nassehi und der junge Youtuber Robin Fübbeker, dessen Video über die Löschung seines Instagram-Accounts knapp eine Million Aufrufe hat.
"Trag das Feuer weiter" von Leïla Slimani
Die franko-marokkanische Bestsellerautorin Leïla Slimani hat gerade ihren bislang persönlichsten Roman "Trag das Feuer weiter" veröffentlicht. Es ist das Ende ihrer Trilogie über ihre marokkanische Familie und eine Geschichte über Identität, Freiheit und weibliche Selbstbestimmung.
Wenn das Leben die Kunst ist - Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch im Dresdner Albertinum
Pünktlich zum 150. Geburtstag von Paula Modersohn-Becker am 8. Februar eröffneten die Dresdner Kunstsammlungen eine opulente Ausstellung zweier Vorläufer der Moderne. Gemeinsam werden die in Dresden geborene Modersohn-Becker und der Norweger Edvard Munch zu den Wegbereitern des Expressionismus gezählt. Während Modersohn-Becker ihr Künstlerinnensein sehr erkämpfen musste und mit 31 Jahren starb, erreichte Munch (1863-1944) in diesen Jahren durch einen Skandal 1892 den ersten Schritt in seiner Karriere. Über das "Expressive" hinaus ist in der Dresdner Doppel-Ausstellung zu erleben, wie die beiden - auf sehr unterschiedliche Weise - den Zeitgeist und die Hauptthemen der Kunst dieser immer als sehr "nervös" wahrgenommenen Zeit um die Jahrhundertwende und danach spiegelten: Zum Beispiel die Lebenseuphorie, die Lebensreformbewegungen, die eine große Rolle im Albertinum spielen, oder der unbedingte Wille, als Künstlerin und Künstler wahrhaftig und echt zu sein - und damit gegen das gesamte Establishment sein eigenes Ich zu behaupten. Aus allen Werkbereichen sind Beispiele zu sehen: Landschaft, Akt, Selbstbildnis und auch Munchs schmerzvolle Seelenbilder.