"Washington Post" - Journalismus unter Druck

Pünktlich zum 150. Geburtstag von Paula Modersohn-Becker am 8. Februar eröffneten die Dresdner Kunstsammlungen eine opulente Ausstellung zweier Vorläufer der Moderne. Gemeinsam werden die in Dresden geborene Modersohn-Becker und der Norweger Edvard Munch zu den Wegbereitern des Expressionismus gezählt. Während Modersohn-Becker ihr Künstlerinnensein sehr erkämpfen musste und mit 31 Jahren starb, erreichte Munch (1863-1944) in diesen Jahren durch einen Skandal 1892 den ersten Schritt in seiner Karriere. Über das "Expressive" hinaus ist in der Dresdner Doppel-Ausstellung zu erleben, wie die beiden - auf sehr unterschiedliche Weise - den Zeitgeist und die Hauptthemen der Kunst dieser immer als sehr "nervös" wahrgenommenen Zeit um die Jahrhundertwende und danach spiegelten: Zum Beispiel die Lebenseuphorie, die Lebensreformbewegungen, die eine große Rolle im Albertinum spielen, oder der unbedingte Wille, als Künstlerin und Künstler wahrhaftig und echt zu sein - und damit gegen das gesamte Establishment sein eigenes Ich zu behaupten. Aus allen Werkbereichen sind Beispiele zu sehen: Landschaft, Akt, Selbstbildnis und auch Munchs schmerzvolle Seelenbilder.