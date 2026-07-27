Markus Brock und Wolfgang Niedecken im Museums-Check bei der documenta 15 in Kassel.

Quelle: SWR / Martina Klug

Markus Brock reist zur documenta fifteen nach Kassel und trifft dort Wolfgang Niedecken. Als Frontmann der Kölschrock-Band BAP ist er eine lebende Legende. Die wenigsten wissen, dass er in den 1970er Jahren Kunst studierte. Niedecken hat sich für die Musikerkarriere entschieden, aber die Kunst ist ihm immer noch ganz wichtig. Schon bei der documenta 13 und 14 war er zu Gast im Museums-Check und auch bei der aktuellen erweist er sich als nachdenklicher Kunstkenner.