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Kultur

Vordenker des Silicon Valley

Warum unterstützen führende Tech-Milliardäre den US-Präsidenten Donald Trump? Auf der Suche nach den ideologischen Wurzeln des Silicon Valley.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 25.03.2026

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Kulturzeit

Kulturzeit

Im Zentrum der Reportage stehen drei einflussreiche Denker: Ayn Rand, René Girard und Curtis Yarvin. Die russisch-amerikanische Schriftstellerin Ayn Rand lieferte mit ihrem radikalen Individualismus das moralische Fundament einer Tech-Kultur, die den Unternehmer zum Helden erhebt und den Staat als Feind betrachtet. Der Philosoph René Girard prägte mit seiner Theorie der "mimetischen Begierde" ein Menschenbild, das Konkurrenz, Manipulation und Kontrolle als unvermeidlich erscheinen lässt. Der Blogger Curtis Yarvin schließlich formuliert die politische Konsequenz dieser Denkweisen: die offene Abkehr von Demokratie zugunsten einer autoritären, technokratischen Ordnung.

Die "Kulturzeit"-Reportage zeigt, wie diese Ideen bis heute das Denken von Tech-Eliten prägen – und warum sich Big Tech und Donald Trump ideologisch näherstehen, als es auf den ersten Blick scheint und das autoritäre Denken im Silicon Valley eine lange Tradition hat.

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