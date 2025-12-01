Kultur
Bruce Springsteen: Live in Dublin
Bruce Springsteen begeistert 2006 in Dublin mit der Seeger Sessions Band. Gospel, Folk und Blues treffen auf den "Boss" in kreativer Höchstform – ein legendäres Live-Erlebnis.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2006
- Datum:
- Sendetermin
- 31.12.2025
- 16:00 - 17:15 Uhr
2006 geht Bruce Springsteen mit der Seegers Session Band auf Tour und feiert das Finale mit drei Konzerten in Dublin. Springsteens Big-Band begeistert mit Gospel, Folk und Blues.
Die "New York Times" schwärmt: "Die Musik explodiert." Bruce Springsteen ist mit einer Mischung aus eigenen Songs, Spirituals und Stücken der Folklegende Pete Seeger auf einem kreativen Höhepunkt. Im Oktober 2025 kommt ein Biopic über den "Boss" ins Kino.
Songliste
- Atlantic City
- Old Dan Tucker
- Jesse James
- Oh Mary Don't You Weep
- My Oklahoma Home
- Highway Patrolman
- Jacob's Ladder
- Long Time Comin'
- Open all Night
- Pay Me my Money Down
- American Land
- Cadillac Ranch
- We Shall Overcome
Info
- Point Theatre, Dublin, Irland, 2006
- Regie: Chris Hilson
- Erstausstrahlung