Am 28. Mai donnerten 9 Millionen Kubikmeter Geröll und Eis den Hang herunter und löschten das Dorf Blatten aus. Die 300 Bewohnerinnen und Bewohner von Blatten im Kanton Wallis konnten rechtzeitig evakuiert werden, eine Person gilt noch heute als vermisst. Zurück bleibt ein 600 Jahre altes Dorf, begraben unter einem riesigen Schuttkegel. Eine ganze Dorfbevölkerung steht vor dem Nichts. Trauer, Heimatverlust, eine ungewisse Zukunft. Damit müssen sich jetzt die Blattenerinnen und Blattener auseinandersetzen. Aber auch der Rest des Landes stellt sich die Frage: Was passiert da gerade mit der Bergwelt wie wir sie kennen? Der Granit der Alpen galt lange als Symbol einer wehrhaften Schweiz. In die Alpen konnten sich die Schweizer und Schweizerinnen vor den Kriegen und Krisen in Europa zurückziehen. Doch dieses Sicherheitsgefühl wird gerade erschüttert. Der massive Granit gerät ins Wanken, lose Gesteinsmassen brechen ab, Hänge beginnen zu rutschen, Gletscher schmelzen. Wie soll man sich künftig in diesem Lebensraum verhalten, der sich nicht zuletzt durch den Klimawandel massiv verändert?