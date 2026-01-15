Ob die Schwarmintelligenz verlässlich ist, wird oft hinterfragt. Viele Schulen und Hochschulen akzeptieren Wikipedia nicht als Quelle beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten. Die Wikipedia-Macher argumentieren, Fehler würden in der Regel sofort von aufmerksamen Nutzern korrigiert. Ob Wikipedia aber auf Dauer der KI trotzen kann, darüber diskutieren die Mitarbeiter seit Jahren. In der englischsprachigen Wikipedia gibt es ein Team Ehrenamtlicher, das KI-erzeugte Inhalte aufspürt, korrigiert oder notfalls sogar löscht. Solche Artikel sind laut Wikipedia allerdings noch in der Minderheit. Ein größeres Problem ist laut Jimmy Wales, dass Chatbots Wikipedia für ihre Antworten auf Nutzerfragen ausschlachten, ohne die Quelle zu kennzeichnen oder dafür zu zahlen.