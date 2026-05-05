KI-Propaganda mit Lego-Männchen

Das ist bundesweit kein Einzelfall. Die "Ostthüringer Zeitung" und die "Thüringer Allgemeine" versuchen die digitale Transformation: Reporterinnen und Reporter erzählen ihre Storys schon längst auch auf Instagram und weiteren Social Plattformen. Wenn die Abos sinken, der Lokaljournalismus mit Kostendruck kämpft, dann kommen neue Akteure auf den Plan: Nirgendwo sonst gibt es so viele Gratiszeitungen und Anzeigenblätter wie in Thüringen und Sachsen. Sie heißen "Neues Gera", "Bürgerzeit aktuell", "Kurier Altenburger Land" oder "Heimatbote Vogtland". Sie flattern kostenlos ins Haus und verstecken oft nicht, dass dahinter teilweise AfD-Funktionäre als Herausgeber stehen - mit eigenen Artikeln in den Blättern.