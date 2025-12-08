Die Welt wird zunehmend beherrscht von Raubtieren – sagt der italo-schweizerische Politikberater, Schriftsteller und Star-Intellektuelle Giuliano da Empoli. Damit meint er: autokratische Staatenlenker, überreiche, nimmersatte Tech-Bosse und eine räuberische KI, die sich die Welt gerade Stück für Stück einverleiben. In seinem neuen Buch "Die Stunde der Raubtiere – Macht und Gewalt der neuen Fürsten" erzählt er von eigenen Beobachtungen, die er als Berater auf seinen "Pilgerreisen ins Herz der Macht" vom Weißen Haus über die Vereinten Nationen bis ins Ritz-Carlton in Riad gemacht hat. Er beschreibt, wie diese unheilvolle Allianz – die vom saudi-arabischen Machthaber Mohammed bin Salman über El Salvadors Präsident Nayib Bukele und den argentinischen Präsidenten Javier Milei bis zu US-Präsident Donald Trump und seinen Tech-Fürsten reicht – gerade dabei sei, eine Realität zu erschaffen, in der Regeln, Gesetze, die internationale Ordnung oder gar universelle Menschenrechte immer weniger wert sind. Die "Raubtiere", so da Empoli, zehren vom Chaos – es sei der Zustand, in dem sie am erfolgreichsten ihre Beute jagen. Denn im Chaos zählt das Recht des Stärkeren, ist der Angriff mehr wert als die Verteidigung. Und genau deshalb würden sie auch die liberale Demokratie und alles, was mit ihr einhergehe, verachten. Ihre Abschaffung sei ihr letztgültiges Ziel. Es ist ein dystopischer Blick auf unsere Gegenwart und ein noch schauderhafterer in eine möglicherweise transhumane, postdemokratische Zukunft, den Empoli in seinem kurzen, literarisch geschriebenen Text voller starker Bilder und Pointen beschreibt.