Angriff auf den Iran: Gibt es einen Plan?

Die Schweiz hat sich gegen eine drastische Reduzierung der Rundfunkabgabe entschieden. Laut ersten Hochrechnungen vom 8. März sprachen sich bei einer Volksabstimmung mehr als 60 Prozent gegen eine entsprechende Initiative aus. Nach dem Willen der Initiatoren sollte die Medienabgabe von derzeit 335 Franken (rund 370 Euro) pro Jahr für Privathaushalte auf 200 Franken gesenkt werden. Die Beitragspflicht für Unternehmen wäre ganz entfallen. In der Öffentlichkeit war von einer "Halbierungsinitiative" die Rede, weil die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft SRG befürchtete kommerzielle Einbußen hinzurechnete. "Für die Zukunft der SRG war der heutige Tag entscheidend. Es freut uns sehr, dass uns die Stimmbevölkerung erneut das Vertrauen ausgesprochen hat", kommentierte SRG-Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina das Ergebnis. "Wir sind erleichtert, dass es gelungen ist, den Mehrwert der SRG für die ganze Schweiz sichtbar zu machen." Die SRG/SSR ist als Verein organisiert und sendet in den vier Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.