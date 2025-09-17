Die "New York Times" nennt US-Präsident Donald Trump ein "Schmierenblatt" - und verklagt sie auf 15 Milliarden US-Dollar wegen Verleumdung. Auslöser war ein Bericht über ein angebliches Glückwunschschreiben an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Trump verschärft seinen Kurs gegen kritische Medien. Der Mann, der den Begriff "Fake News" salonfähig gemacht hat, geht weiter systematisch gegen unabhängige Berichterstattung vor. Die Nachrichtenagentur Associated Press etwa wurde aus dem Pressepool geworfen – weil sie sich weigerte, den "Golf von Mexiko" in "Golf von Amerika" umzubenennen. Und auch ausländische Journalistinnen und Journalisten stehen unter wachsendem Visa-Druck. Die Botschaft ist klar: Nur wer spurt, darf berichten. Wir sprechen mit dem Journalisten Klaus Brinkbäumer.