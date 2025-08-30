Eines der Highlights der diesjährigen Ruhrtriennale steht an: der polnische Regiestar Lukasz Twarkowski führt seine dreiteilige Wissenschafts-Trilogie fort und zeigt eine multimediale Inszenierung über das Leben des Computerpioniers Alan Turing. Das Mathematik-Genie wird in seiner Inszenierung "Oracle" gewürdigt, sein Leben als atmosphärische Vision in der Kraftzentrale des Duisburger Landschaftsparks gezeigt. Ein Stück zwischen Theater und Film. Kameras gleiten durch die Szenen, der Swing der 1940er Jahre hallt durch den Raum. Es wird viel getanzt. Immersive Klanglandschaften und filmische Projektionen sollen die Grenze zwischen Wirklichkeit und Illusion verschwimmen lassen. Auch die Frage nach einer KI-basierten Zukunft wird im Stück beleuchtet. Wo ist die Rolle des Menschen in einer technologisierten Welt? Ein Theater-Film-Spektakel - und ein Fest fürs Auge.