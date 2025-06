Es gibt die Bestrebungen rechtskonservativer Thinktanks um Donald Trump, die Familienpolitik der USA so aufzusetzen, dass Frauen künftig viele Babys bekommen sollen, sehr viele Babys. "Pronatalism" nennen sie es. Da ist die Rede von einer Muttermedaille ab dem sechsten Kind, von einer Prämie von 5000 US-Dollar pro geborenem Kind, von Steuervorteilen für (heterosexuelle) Ehepaare mit Kindern, von der Vergabe von Fulbright-Stipendien an Verheiratete mit Kindern. Medial inszeniert wird das Ganze schon durch die Auftritte von Elon Musk und J.D. Vance, derzeit bei offiziellen Anlässen mit ihren Kindern, wie beispielsweise beim Besuch bei Papst Franziskus kurz vor dessen Schlaganfall. Tradwive-Influencerinnen wie die Mormonin und achtfache Mutter Hannah Neeleman tragen dazu bei, die Idee salonfähig zu machen - ihre süßen Kinder und niedlichen Farmtiere in Utah scheinen so harmlos. Die Konsequenzen, sollte dies umgesetzt werden, indes sind immens. Frauen mit so vielen Kindern würden vermutlich nie wieder arbeiten, und das Bild der arbeitenden Frau an sich nähme großen Schaden. Auf Social Media sprechen Kritikerinnen bereits von "'The Handmaid’s Tale' come true". Natürlich spielen auch weitere Themen mit hinein: White Supremacy, das Verbot der Abtreibung und letztendlich die Bestimmung des weiblichen Körpers durch mächtige weiße Männer. Die ganze Idee, was Familie ist, wird reduziert auf das klassische Modell Vater, Mutter, Kind. Alle anderen Familienformen finden nicht statt, es gibt sie aber.