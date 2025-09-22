Es steht auf viele Pfeilern und ist doch schwer zu fassen. Das Völkerrecht besteht aus Vereinbarungen, Konventionen und Gerichtsbeschlüssen der Internationaler Gerichtsbarkeit. Eine Grundlage ist die UN-Charta, das Gründungsdokument der Vereinten Nationen. 1945, am Ausgang des Zweiten Weltkrieges wurde es von 51 Staaten ausgehandelt. Das Ziel: Der Weltfrieden. Das Dokument entstand unter dem Eindruck des Schreckens des Krieges. Weltfrieden ist heute - 80 Jahre nach der UN-Charta - ein frommer Wunsch. Lorenz Langer, Völkerrechter der Universität Zürich erläutert: "Ich würde es als ein Hauptproblem der aktuellen Lage bezeichnen, dass dieses Gewaltverbot fundamental in Frage gestellt wurde, vor allem durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Das ist eine Art von Aggressionskrieg, von Territorialkrieg, wie man es länger nicht mehr gesehen hat."