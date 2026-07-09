Die "Kulturzeit" macht Sommerpause ...
... und wünscht Ihnen einen beschwingten und erholsamen Sommer! Ab 17. August sind wir wieder für Sie auf Sendung.
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Im Kino
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Filmtipp: "Auf zwei Rädern"
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Film: "Etwas ganz Besonderes"
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Seenotretter zwischen Idealismus und Anklage
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Filmtipp: "Couscous und Geheimnisse"
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In Zusammenarbeit mit der "Süddeutschen Zeitung"
Kulturdokus
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Kann Kunst die Welt retten? Das fragen wir ...
Unsere Moderatorinnen ...
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Lillian Moschen (ORF)
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Nina Mavis Brunner (SRF)
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Vivian Perkovic (ZDF)
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Cécile Schortmann (ARD)
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