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Bühne Hintergrund

Kulturzeit

Das Fernsehfeuilleton von ZDF, ORF, SRF und ARD, montags bis freitags, live ab 19.20 Uhr.

Kultur -

Ausstellung: "Button Up!" von Ai Weiwei

Rund 300.000 Knöpfe hat Ai Weiwei für "Button Up!" in Manchester verarbeitet. Es geht um Massenproduktion und den Kampf des chinesischen Systemkritikers gegen Zensur.

Sendungsbereich:
Kulturzeit

Die "Kulturzeit" macht Sommerpause ...

... und wünscht Ihnen einen beschwingten und erholsamen Sommer! Ab 17. August sind wir wieder für Sie auf Sendung.

Im Kino

Kultur

Filmtipp: "Auf zwei Rädern"

Kulturzeit

Kultur

Filmtipp: "Mit leiser Stimme"

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Film: "Etwas ganz Besonderes"

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Filmtipp: "Vom Traum, unsinkbar zu sein"

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Seenotretter zwischen Idealismus und Anklage

Kulturzeit

Kultur

Filmtipp: "Couscous und Geheimnisse"

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Kultur

Filmtipp: "Ingeborg Bachmann"

Kulturzeit

In Zusammenarbeit mit der "Süddeutschen Zeitung"

Kulturdokus

Kann Kunst die Welt retten? Das fragen wir ...

Unsere Moderatorinnen ...

Kultur

Lillian Moschen (ORF)

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Nina Mavis Brunner (SRF)

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Vivian Perkovic (ZDF)

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Cécile Schortmann (ARD)

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