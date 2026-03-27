Die Gründungsväter hätten nämlich ausdrücklich gewollt, dass die Verfassung gewissermaßen mit der Zeit geht, dass sie angepasst werden kann. "Derzeit hält sich der Präsident aufgrund seiner exekutiven Macht für berechtigt, die Verfassung allein zu deuten", so Lepore. "Aber diese Befugnis ist nirgendwo in der Verfassung verankert. Der Präsident hat nicht die Macht, einfach festzulegen: 'Das ist es, was die Verfassung bedeutet.'" Denn die Gründungsväter hatten die Macht des Präsidenten beschrieben - wohlgemerkt in Artikel II der Verfassung. Ranghöher, in Artikel I, steht der Kongress, der das Haushaltsrecht hat und die Regierung ein Stück weit kontrollieren soll. Donald Trump aber, so sehen es viele Millionen Amerikaner, schwingt sich mit seinen Exekutivbefehlen zu einer Art Diktator oder König auf, der Andersdenkende einschüchtert und ihnen mit der Staatsmacht droht. Jetzt entscheidet sich das Schicksal der US-amerikanischen Verfassung und der Demokratie, meint Lepore.