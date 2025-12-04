Margaret Atwoods Memoiren

Er inspiriert bis heute, man kann sich an ihm berauschen: Rainer Maria Rilke. Für manchen beginnt mit ihm die Liebe zur Dichtung - und oft, so geschieht es auch, ist ab einem gewissen Alter sein Tonfall auch plötzlich zu viel - und dann endet diese Liebe. Am 4. Dezember ist der 150. Geburtstag Rainer Maria Rilkes und es gilt, ein komplexes und auch widersprüchliches Bild des deutschen Jahrhundertdichters zu zeichnen. War der 1926 gestorbene Rilke etwa dem Faschismus viel näher als man es vermutet, wie es der Literaturwissenschaftler Hans-Peter Kunisch in einer spannenden neuen Biografie nahelegt. Oder liegt im Dichter, der zeitlebens ein besonderes Frauenbild zeichnete und lebte, nicht auch erstaunlich komischer Stoff, wie es eine in jeder Beziehung sehr frische Graphic Novel von Melanie Garanin zeichnet. Wir umkreisen Rainer Maria Rilke - mit und ohne Schattenseiten.