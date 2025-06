Amber Gurung ist "Glücksagent". Im Auftrag der Regierung reist er mit seinem Kollegen Guna durch die beeindruckenden Landschaften Bhutans. Ihr Ziel: die Zufriedenheit der Bevölkerung erfassen. Dieses einzigartige Staatsprinzip hat einen Namen: Glücks-Index. Die Glücksagenten reisen von abgelegenen Bergdörfern bis in die Städte Bhutans, um das Bruttonationalglück zu messen. Das wurde vom König erdacht und ist seit 2008 verankert in der Verfassung. Was auf den ersten Blick nach Statistik aussieht, führt mitten ins Leben. Und in seine Abgründe: Etwa in das Haus eines wohlhabenden Mannes und seiner drei Ehefrauen. Richtig glücklich ist hier nur einer… Und sie treffen die Performerin und trans* Frau Dechen Selden. Der Dokumentarfilm ist ab dem 3. Juli in den deutschen Kinos zu sehen.