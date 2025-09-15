Wir sind es mittlerweile gewohnt, das Wort "Klima" in Verbindung mit "Katastrophe" zu bringen: Brände, die ganze Landstriche in Schutt und Asche legen, Regenfälle, die in Sturzfluten ausarten. Keine Angst vor diesen Bildern hat der deutsche Künstler Julius von Bismarck, im Gegenteil, er schafft sogar neue noch dramatischere, um sich den Naturgewalten auf neue Weise zu nähern. Das sieht spektakulär aus und macht Bismarck zu einem der gefragtesten Künstler auf diesem Gebiet. Im KunstHausWien sind seine Werke bis zum 8. März 2026 unter dem Titel "Normale Katastrophe" zu sehen.